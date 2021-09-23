國際手語日｜中大與Google、日本團隊合作　推出網上手語遊戲

撰文：鄧穎琳
出版：更新：

今日（9月23日）是每年一度的國際手語日，中文大學的研究團隊早前與Google、日本財團和關西學院大學合作，研發出全球首個結合人工智能及手語語言學理論的多語言網絡遊戲「手語村」。

玩家需以手語為主要溝通語言，在虛擬小鎮中完成任務，包括在餐廳點菜，人工智能識別系統則會分析玩家所打手語的準確度，並補充解釋「手語」的意思及文化。

左起為中大手語及聾人研究中心副主任施婉萍、中大手語及聾人研究中心助理電腦主任鄭家耀。（中大提供）

鋪路開發港日手語自動翻譯系統

中大、Google、日本財團和關西學院大學於2020年共同啟動「Shuwa計劃」，希望以香港手語及日本手語為起點，將來開發手語自動翻譯系統。

經一年多努力後，團隊設計出首個機器學習模型，以攝影鏡頭追蹤及人工智能分析手部動作、肢體動作和面部表情特徵，開發全球首個結合人工智能和手語語言學理論的多語言網絡遊戲「手語村」，讓玩家以遊戲形式學習香港手語及日本手語。

中文大學的研究團隊早前與Google、日本財團和關西學院大學合作，研發出多語言網絡遊戲「手語村」。（中大提供圖片）

人工智能識別系統解釋手語意思

「手語村」早在今年5月推出測試版本，香港及日本兩地累積逾8,500人使用，並於今日正式面世。玩家需以手語為主要溝通語言，在虛擬小鎮中完成任務，包括在餐廳點菜、尋找酒店住宿等，人工智能識別系統則會分析玩家打手語的準確度，解釋不同手語的意思及文化。

團隊解釋，世界各地手語有所不同，但手形、方向及動作等特徵相通，變化有限，未來「手語村」會加入更多場景、手語詞彙及更多地方的手語，長遠期望開發一個手語自動翻譯模型，令常見的電腦或手機鏡頭可將手語翻譯成口語，提供紀錄及學習手語的平台，讓聾人可以手語參與社會、經濟及文化活動，建立無障礙社會。

西貢快閃「飄流教室」　傳譯「菠蘿包石」推廣手語手語世界｜美國倡融入式學習　主流中學語言選修科有手語揀手語世界｜聾人家庭長大　健聽女從小當翻譯：好自豪有呢個使命東京殘奧｜框框內打破傳統的手語傳譯員　既是演員更是百科全書東京殘奧｜林鄭月娥：港台將直播不少於70小時　配以手語傳繹全國政協會議開幕手語版國歌首次登場　歌詞「血肉」原來是這手勢初七戲院重開｜「唔該熄咗你個電話啦」有新詞　洗腦曲暗藏手語！
手語
中文大學
發表評論...