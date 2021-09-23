泛民47人初選案｜大部份被告11月再上庭　黃碧雲等3人下午續訊

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，今（23日）於西九龍裁判法院再次進行提訊日。14名獲准保釋的被告，連同35名還押了多月的被告到庭應訊，案件由署理總裁判官羅德泉處理。其中44名被告的案件押後至11月29日下午2時再訊，餘下黃碧雲、劉偉聰及何桂藍的案件則押後下午再作處理。



多名泛民人士到庭旁聽

控方由署理助理刑事檢控專員(特別職務)羅天瑋代表，辯方代表則包括資深大律師夏博義、許紹鼎，及大律師黃宇逸、馬維騉等。前立法會議員張超雄、梁國雄太太陳寶瑩、劉穎、劉穎匡女友黃于喬（Emilia ）、彭卓棋胞弟彭卓浩、天主教香港教區榮休主教陳日君及社運人士古思堯等均有到庭旁觀。

眾被告於10時50分步入犯人欄，不少被告向坐在旁聽席的家屬揮手示意，另有人向下周一生日的黃子悅高呼「生日快樂」。聆訊今以英文進行，初時有被告表示「唔識聽英文」，要求耳機翻譯服務。

准保釋的被告離開時的情形。(詳看下圖)

47名被告被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對港府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，及或煽動、促使、引致、誘使他人參選或不參選該選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

本案至今有14名被告可保釋，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、呂智恆、林景楠、柯耀林、李予信、鄒家成、陳志全、余慧明。

案件編號：WKCC813/2021

現已獲准保釋的14人。(詳看下圖)

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各名被告近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)