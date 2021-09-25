傳星島CEO蕭世和將「過檔」TVB任高層　蕭回應：我只是尋求改變

電視廣播有限公司（0511）（TVB）今年多次出現人事變動，包括委任曾志偉及王祖藍出任高層，藝人鄭詩君（C君）更出任無綫J2台創意總監。《香港01》由不同渠道接獲消息，指於10月2日（下周六）正式辭任星島集團（1105）行政總裁蕭世和，將會過檔TVB任高層。
《香港01》多次致電蕭世和並發訊息查詢，均未獲得回覆；此外，亦已正就消息向TVB查詢，獲回覆指蕭世和並非接任行政總裁一職，其他則不作補充。其後，蕭今午出席新聞博覽館活動時回應指：「等通告，星島是一間好公司，我只是尋求轉變！無其他補充。」
蕭世和於1999年加入星島，並在2013年出任星島行政總裁，前日（23日）傳出蕭將在10月2日起辭任星島集團執行董事、行政總裁的職務。《香港01》今日再接獲消息指，蕭世和過檔出任TVB高層。蕭世和離任星島行政總裁一職後，將由，現任執行董事兼董事會副主席郭曉亭及蔡晉擔任聯席行政總裁的職位。
蕭世和曾於2018年擔任香港傳媒高層訪京團團長，與港澳辦主任張曉明會面，會後引述，中共中宣部部長黃坤明在會上曾提及「希望香港媒體唔好成為干擾內地嘅政治基地」，及後多間傳媒報道該番言論，但之後又被更改和刪除。
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