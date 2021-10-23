光敏感致皮膚出疹生水泡　致敏源殘留皮膚再曬太陽出事

有沒有想過，自己有怕光的一天？每當接觸到陽光，皮膚會出現紅疹水泡，痕癢難當。不過，這種名為「光敏感」的症狀非想像中可怕，只是患者經進食或經皮膚接觸到一些致敏源，再曬太陽便有機會出現相關病徵。近年，本港光敏感患者有上升趨勢，大家接觸過致敏源後，記緊先清潔身體，才到戶外享受日光浴，以免出現過敏反應。

撰文：香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生



光敏感是指皮膚接觸了感光物質後再照射陽光，便會出現紅疹、痕養及長有水泡等過敏反應，雖然光敏症的本地研究不算太多，但是根據臨床經驗，個案約較去年上升五成。光敏感與一般皮膚曬傷不同，即使短時間接觸陽光，也會導致敏感症發生，相反後者則是經過長時間照射，才會導致皮膚受傷。

陳厚毅醫生指患者接觸到陽光可致皮膚出現紅疹水泡。

致敏源殘留皮膚出事宜徹底洗潔

光敏感的病徵較常出現於外露的皮膚，例如臉部、手背、頸背及耳朵後方。由於光敏感的部份徵狀與某些皮膚病相似，輕微時僅會有色斑沉澱，不少患者病發初期僅以為是濕疹或主婦手，未有多加理會，惟當病情轉趨嚴重時，皮膚可能生有拳頭大般的水泡，當穿破或流膿更會增加細菌感染風險。

+ 2

為甚麼會有這種「怕光」的敏感症呢？其實，本身被太陽直接照射並不會致敏，但當患者曾經接觸有機會引致光敏感的食物或植物，例如柑橘類食品、紅蘿蔔，芫茜及茜芹，這些物質殘留在皮膚上，再照射陽光就可能致敏。此外，水療經常用到的按摩油是近年常見的致敏源，不少人享受水療後，沒有徹底洗淨按摩油便到戶外活動，結果造成敏感發炎。

水泡太大勿抓破應盡快求醫

不過，患者毋須過份憂慮，病情輕微患者只要避免再觸碰致敏源及暫時不曬太陽，徵狀是會慢慢緩和。至於病情相對嚴重的患者，必須盡早求醫，透過外用或口服抗生素藥物，或類固醇藥膏以助消炎止痕，如水泡太大盡量不要抓傷，避免穿破增感染風險。光敏感是能夠得到根治，但若患者繼續接觸致敏源，病情就可能隨時復發。

日常可以如何預防光敏感？出外活動或暴曬陽光，盡可能使用防曬用品，以免皮膚受到傷害，特別是選用能抵擋紫外線B（SPF30以上），以及防禦紫外線A（PA標示並附有＋號）的太陽油，並在外出前至少半小時使用。提醒大家，光敏感的應對有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者接受治療前應多與醫生討論，再按個人身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的方案。

「01醫務所」與香港皮膚健康基金合作，隔周六刊登由醫護撰寫的醫健文章。香港皮膚健康基金成立於2016年，為本地非牟利慈善團體，由多名專業醫護人員組成，定期舉辦健康講座及宣傳推廣活動，並提供義診服務及藥物資助計劃。



香港皮膚健康基金致力於提高大眾對皮膚健康的關注，糾正社會對皮膚病的誤解。藉著線上及線下的資訊平台，望能加深普羅市民對皮膚科疾病的認識，以及成為醫護人員的橋樑，加強專業溝通及交流。香港皮膚健康基金不問病患者的年齡、性別及種族，務求為患者及其家人提供各種支援，減輕他們對病患的疑慮。

