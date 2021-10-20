超市偷碌柚及麵包　女輔警今准簽保守行為　控罪獲撤

53歲女輔警於今年一月休班期間，在油塘一間超市偷去一個碌柚及一個法式麵包，總值50元，她事後被控一項盜竊罪。案件今（20日）在觀塘法院再訊，控方提出以簽保守行為處理本案，主任裁判官錢禮遂下令撤回控罪，被告須自簽1000港元守行為1年，並須支付500港元堂費。案情指，被告被捕後稱自己因父親離世而受情緒問題困擾，在被截停後才知道沒有就商品付款。



被告陳淑芬，報稱康文署技工及女輔警，被控於今年1月20日，在油塘大本型SU-PA-DE-PA偷竊一個碌柚及一個麵包，總值50.9元，上述物品為百佳超級市場（香港）有限公司的財產。

案情指，當日約正午12時，涉案超市經理透過閉路電視發現被告在超市內徘徊，鬼鬼祟祟。經理遂到超市內巡舖，期間有客人向其表示目睹被告在蔬果部偷東西。經理遂指示保安跟貼及留意被告的行為，被告隨後在沒有付款下離開超市，保安將其截停及報警。

被告事後否認偷竊，在警誡向警員表示：「我唔知呀，我好驚啊，一場誤會嚟嘅咋。」被告另指，她因父親離世而受情緒問題困擾，需服食精神藥物。她在案發前一晚亦有服用安眠藥，而當日在遭保安截停才知道自己忘記了付款。

案件編號： KTCC 1486/ 2021