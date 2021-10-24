渣打馬拉松2021｜嚴打「香港加油」服飾　跑手需換衫　膠布遮紋身

跑界盛事渣打馬拉松今日（24日）舉行，除了是疫情下首場有選手參賽實體大型體育活動，亦是《港區國安法》實施後首場渣馬。大會一度指「香港加油」等標語無問題，但其後於賽前兩度發聲明，強調運動不應加入政治元素，屢勸不果有可能由執法部門跟進，今日比賽，多名跑手疑因運動服印有「香港」及「加油」等字眼，被大會要求換衫才能參賽。

據了解，警方今日動員約2000警力確保渣馬順利進行，防範恐怖主義。今早清晨，警隊反恐特勤隊及鐵路應變部隊，在多個賽事主要路段附近高姿態巡邏，預防及打擊恐怖主義活動，警方亦於賽事起點駐守，檢查跑手隨身裝備，出動警犬搜索可疑物品。



有警員在起步點的保安檢查區駐守。（李澤彤攝）

2000警力布防 跑手攜腰包進場被截停

據了解，警方今日動員約2000警力確保渣馬順利進行，防範恐怖主義。今屆10公里賽事在西隧九龍收費亭起步，清晨時分，九龍站內有多名鐵路應變部隊警員配備胡椒噴霧巡邏，起點區就有反恐特勤隊警員駐守。至於全馬及半馬起點尖沙咀彌敦道，同樣有大批警員駐守，大部分人均可直接通過保安檢查站，毋須受安檢，但有跑手攜帶腰包進場時被截停，需要由保安檢查袋內物品，現場曾有警員出動警犬走上記者區，讓警犬嗅聞行李。

▼渣打馬拉松2021‧清晨時分▼



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「香港加油」禁賽 跑手需換衫

《港區國安法》生效後，跑手衣着成為焦點，部分跑手在衣服上及身體上印上「香港」、「加油」等字眼，不過，有參賽者報稱，因穿上印有「香港」、「加油」字眼的黑色背心，而遭大會要求更換衣服。

引述職員稱「後果自負」 跑手：件衫寫住香港都唔得

一名身穿印有「香港加油」的綠衣男子，在前往起點時被截停。他事後向記者透露，有工作人員向他表明，大會不准身穿有政治含意的衣物，最後他要把衣物脫下，改穿風褸參賽。他又引述該職員的說法，指若他在比賽時重穿要「後果自負」。他說：「我著件衫，寫住香港都唔得。」被問及是否覺得合理，他說：「我諗依個都唔到我講，大家明白架啦。」

該男子又指，在事發時，他被一群警員護送，「我一路都唔知咩事，佢（警員）係咁跟住我叫我行。」之後再由大會人員接手，要求他入帳篷更衣。

小腿「香港加油」紋身 被帶到帳篷用膠紙遮蓋

此外，現場亦有另一男子穿上「香港加油」紫衣，最後他要換上風褸後才可進場。另一名穿上「香港加油」黑衣的男子，在前往參加十公里賽事時前，工作人員把他帶到帳篷內，事後他將衣服反轉穿上，但仍然被拒，他坦言不合理，「反轉都唔畀，遮住咗都唔得。」

另有參加者腳上有「香港加油」的紋身，工作人員把他被帶到帳篷後，之後亦要離場。隨後他用膠紙把紋身遮上，最後成功進場參賽。

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大會曾指運動不應加入政治元素 屢勸不理會交執法部門

渣馬大會上周在簡介會上，被問到如何處理涉違《國安法》的服裝及標語時，籌委會主席高威林指，大會沒有限制衣着顏色，又指「香港加油」並沒有問題，但會建議轉成「跑手加油」。渣馬其後兩度發聲明，指運動不應加入政治元素或口號，若屢勸不理會交由執法部門跟進。

警方昨日警告，若在賽事進行期間，出現違法或違反大會規則的活動，大會將拒絕有關人士參加活動，當局亦會根據情況即場取證，必要時亦會跟進，呼籲跑手切勿以身試法。

▼渣打馬拉松2021‧起跑▼

