新冠肺炎．10.25｜新增4宗輸入個案包括2菲傭　3患者帶變種病毒

衞生防護中心公布本港今日（25日）新宗4宗新冠肺炎輸入個案，包括2名菲傭。4名患者全部已完成接種疫苗，當中3人帶變種病毒。

另外，今日周一，又到外傭僱主搶檢疫設施日子，新增青衣華逸酒店，外傭僱主及職業介紹所可於今日（25日）上午9時30分起，在該酒店的網上預約系統（www.ramblerhotels.com/garden）預訂房間，每晚收費650元。



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安心出行｜一文看清各處所安排 教育局：進入官立學校需使用

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強制檢測｜8個場所再納入強檢通告 6間學校爆上呼吸道感染需強檢

【22:59】食物及衞生局今晚（25日）公布強制檢測公告，因應早前一名機場貨運站工人確診，涉及L452R變異病毒株，於指定期間曾身處八8個指明地方的人士，需要再次接受檢測，地點包括沙田新翠邨百佳、沙田隆亨商場惠康等。



另外，有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校同樣納入強制檢測公告，包括粉嶺保良局莊啓程夫人幼稚園、荃灣全完堂幼稚園、馬灣啟思幼稚園幼兒園等。

新冠疫苗｜單日1.09萬人打針 打首針較昨增56% 接種率維持68.2%

【22:50】社區疫苗接種計劃踏入242日，亦倒數進入37日。政府表示，今（25日）有約10,900人打針，當中只有約3,900人注射第一針，較昨日（24日）的2,500人增56%。至今累計已有4,594,042人已打第一針。另外，昨日沒有由社區疫苗接種中心送院的個案。

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新冠肺炎｜海洋光譜號取消周四出發航程 籲政府重新考慮停航要求

【15:33】皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」，有船員驗出「復陽」情況，皇家加勒比國際遊輪今（25日）表示，需要取消本周四（28日）出發的「海洋光譜號」3晚海上遊航程，並對是次受政府公布停航影響的乘客，將全額退回已支付的船票費用和港務稅費。船公司指，所有海洋光譜號船員（包括該名復陽船員）的檢測結果呈陰性，呼籲政府重新考慮暫停21天的決定。

新冠疫苗｜港府認可柬埔寨等3地接種紀錄 周三起生效

【15:07】政府今日公布，已與柬埔寨、哈薩克斯坦及英屬維爾京群島政府完成商討，將認可相關國家發出的疫苗接種紀錄。其中，港府將認可柬埔寨發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。政府亦將接受曾逗留A組指明地區的香港居民持哈薩克斯坦或英屬維爾京群島等目前並非A組指明地區所發出的疫苗接種紀錄登機來港。相關安排將由周三（27日）凌晨零時起實施。

新冠肺炎｜增4輸入個案患者全已打疫苗 2菲傭竹篙灣檢疫期間確診

【14:15】衞生防護中心公布正調查4宗新增確診個案，至今本港個案累計12 328宗。新增個案均為輸入個案，當中3宗涉及變異病毒株感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及1男3女，年齡介乎38至79歲，其中，個案12333是早前確診輸入個案12327的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診，同時亦有另一菲傭在竹篙灣檢疫中心確診。

流感疫苗︱何栢良：同時打新冠、流感疫苗成效不變 可分兩隻手打

【11:25】季節性流感疫苗接種計劃展開，衞生署建議打齊兩針新冠疫苗，再隔14日才接種流感疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目《千禧年代》指，外國有數據顯示同時接種復必泰疫苗及流感疫苗後，成效與分開接種無分別。他建議，可以分開在兩隻手接種。



香港幼兒教育人員協會會長周慧珍指，噴鼻式流感疫苗供不應求，有學校向當局申請後亦未能獲派。她建議當局可提前於每年1月通知新學年的疫苗接種安排，讓學校、家長等可作更好預算。

第三針︱何栢良促港府盡早制訂彈性溝針政策 通關須對接內地進度

【11:18】香港的政府專家委員會將開會討論已完成兩劑疫苗接種人士接種第三針的安排，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在港台節目《千禧年代》指，內地最新指引建議所有18歲以上已完成兩劑接種的人士打第三針，指本港至今仍未就特定群組打第三針推指引，形容屬「落後形勢」，若要與內地通關，香港在疫苗接種方向要急起直追，並與內地對接。他建議港府應更彈性安排，容許市民選擇打第三針的時間、是否「溝針」。

外傭檢疫｜青衣華逸酒店首日預約 網站一度難連線 多個日子無房

【10:50】青衣華逸酒店為外傭指定檢疫設施，提供共500個房間，間房每晚收費650元，今日（25日）上午9時30分起，酒店網上預約系統首日開放供預訂房間。不過，《香港01》實測發現，臨近預約時間，網站一度反應援慢，即使成功進入，揀日子後亦無回應，留在等待畫面，直至10時網站運作才較暢順，有外傭中介估計大部分時段已爆滿，惟仍會「繼續撳，試下」。

▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.24｜多2名檢疫菲傭確診 專家研兒童打新冠疫苗

新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 2名抵港菲傭竹篙灣檢疫中心確診

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五歲童有望兩月內打復必泰 孔繁毅：保護力強、無心肌炎

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新冠疫苗｜研究長者可一併打流感針 許樹昌：左右兩邊同日打

▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

