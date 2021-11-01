瑪麗醫院「孖寶」醫生相識40載　一球之緣受傷入急症室

瑪麗醫院有一對「孖寶」醫生相識40年，由中學同學同窗、一起考入醫學院、同一屋簷下讀書、在急症室擔大旗。兩人結緣始於多年前的足球比賽，一腳球勢強勁的足球令守門員受傷，多年過去，至今憶述這段受傷史仍然記憶猶新。



猛力射球傷同窗 「孖寶」結緣大半生

倒帶40年前，筲箕灣官立中學兩名「跳跳紮」學生初次遇上，勢估不到兩人結緣大半生，而起點就是一場足球比賽。「曾達之猜輸咗，咁就守龍門。我就腳痕射龍門，咁唔好彩射親曾醫生要睇急症」。徐錫漢記起當年今日。曾達之承認徐錫漢腳力強、球速快，但不禁反駁「好彩我都救得到，嗰球波呢我記得係唔入嘅。」

他們1985年考入香港大學醫學院，還在西環一起租單位，除了方便讀書，更重要原因是可以一齊玩。當上醫生後，曾達之鍾情急症科，原因是當年瑪麗醫院急症室人手短缺，醫院為吸引新醫生加入，每周工作僅44小時，「外科、腦外科當年每個星期工作時間接近100（小時）。」

徐錫漢的行醫生涯，起點就不是急症室，而是醫學界「少林寺」內科，「著起件白袍喺大學內科做醫生呢，有啲光榮感覺，睇奇難雜症都幫到好多病人。」不過他始終都是好動青年，亦希望見更多病例，曾達之知其心意便拉他到急症室幫忙。

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坐鎮急症室 隨時候命救傷扶危

急症室經常要接收突發意外的傷者，記得1997年中環發生嚴重車禍，一名重案組探員駕駛警方私家車趕赴調查訛騙案，到達後同僚先下車，該探員再駕車由雲咸街落斜轉入皇后大道，經過一個交通燈口，大批途人正橫過馬路，他誤踩油門衝燈。曾達之提到，「4至5個重傷傷者一次過送嚟瑪麗，大家都分工，徐醫生處理一個，我哋又處理一個，又要搵創傷組，團隊合作好緊要......原本條路係下行落斜，（因為這次意外）之後路線都轉咗向上行。」慘劇釀成3死10傷。

另一次較大型意外在2013年發生，一艘香港開往澳門的噴射船，航經喜靈洲對開撞到不明物體，船身猛烈搖晃，80名乘客受傷，4人嚴重受創，船隻被拖回上環港澳碼頭，曾達之趕赴現場分流及治療傷者，並急召徐錫漢回瑪麗隨時候命。

臨床合作無間 球場擦出火花

他們老友鬼鬼但總會有意見不合之時，不過發生衝突的地方不是醫院，而是網球場。一場港島西醫院聯網的網球賽決賽中，徐錫漢信心滿滿以為可以擊敗對手問鼎冠軍寶座，「對手睇起上嚟好弱嘅，但係其實暗藏殺機，我就好不幸輸咗比佢，咁曾醫生走過嚟串咗我幾句。我輸咗場波已經好唔開心，佢撩咗我最痛嗰樣嘢，有啲『扯火』。」曾達之亦觀人於微，「知道我踩親佢條尾啵，都收歛少少啦。」

「孖寶」醫生投身公立醫院半個甲子，獲得長期服務獎。徐錫漢已是副醫院行政總監兼急症科部門主管、曾達之就是急症科副主管，但情誼今如往昔。