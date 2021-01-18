30年醫管局紙病歷到電子化　資訊主管：18醫院3年後變「智慧」

「智慧醫院」是醫院管理局近年銳意發展的方向，不過倒數到上世紀時，科技仍未普及和完善，醫院運作只靠紙張傳遞資料，除了效率低，更不時遺失病歷令醫生無法準確判斷病情，威脅病人安全。醫管局成立30周年跟隨時代行走，投身公立醫院第28個年頭的資訊科技及醫療信息主管張毅翔，見證時代革新，病歷早已電子化，並增加AI技術睇X光片、機械人送餐，目的只為提升病人安全及醫療成效。他交出未來三年藍圖，期盼18間急症醫院都會蛻變成「智慧醫院」。

過往找紙本病歷花大量臨床時間

「排版（紙本病歷）有個問題就係得一套，病人入咗院我哋要等佢摷，等佢摷嘅時候可能摷唔到，或者佢摷到，原來佢有啲喺隔籬醫院，我哋就要去借排版，所以就要聯絡隔籬間醫院，你可能要打電話安排、寫封信、Fax（傳真）過去」，急症科專科醫生、醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華分享，每日要在物流問題上周旋，花去大量臨床時間。

索取紙本病歷不單止浪費時間，張毅翔指醫生以往經常欠缺病歷下為病人診治，無法預計當中後果，今時今日絕對不會接受，「我無資料醫佢係唔啱㗎。」公立醫院早已將病歷電子化，每名醫生更手執一部平版電腦，資料運送、傳遞一掌完成，相信公立醫院較早年已減去七至八成紙張，笑言「唔知慳咗幾多棵樹」。他提出未來三年的願景，希望18間急症醫院的病房，都加設病人維生指數監察系統、病人資訊電子報告板等，變成「智慧醫院」。

AI看肺部X光片今年逐步醫院使用

醫管局在2018年11月，一周內收到瑪麗、威爾斯及瑪嘉烈醫院三間龍頭醫院通知，未有察覺病人肺部X光片有陰影，導致三名有惡性腫瘤的病人延遲醫治至少一年半，當年已提出用AI（人工智能）技術為醫生「執漏」。張毅翔交代最新情況稱，AI睇X光片的準繩度達九成，「提一個醫生就救到一條命，所以係值得做，我無呢個電腦系統無人提醫生，就有機會出事囉」，技術現時仍然試驗中，預計今年第二季逐步在醫院使用，不認為AI會取代醫護人員，AI技術只是充當補充角色。

革新是歷史的進程，但亦要走得穩妥。去年8月醫管局系統故障近一個半小時，醫護人員無法查看電子病歷。張毅翔指任何進步都有風險，醫院亦有後著，即使無網絡也可靠醫院內聯絡使用有關資料，但承認並不完善，上次故障時亦非完全可用，會再花心機補漏。

張毅翔指，非常重視病人資料及私隱，強調若出現事故「私隱專員唔會放過我哋」。（張浩維攝）

立法會醫學界議員陳沛然2019年引述不同公立醫院急症室醫護人員指，即使未有登入電腦系統，都可以獲取涉去年6.12衝突的傷者的資料，頁面更顯示「供警方用」。張毅翔反駁，「有人喺到亂講嘢，跟著大家就覺得係真」，經查證後強調事件絕非事實，「對病人資料、私隱我哋好緊張，我哋同私隱專員（溝通）好密切嘅，佢唔會放過我哋，我同大家講所以無發生咁嘅事。」

張毅翔今年加入醫管局第28個年頭，對醫療資訊科技感興趣，認為幫助病人富有滿足感，因外國大部分資訊系統是協助會計財務工作，但自己工作是幫助醫護、病人，笑言其資訊部門流失率較外界低，亦可能因「幫人計錢嗰啲係無（感覺），幫人救命幫病人就好唔同。」