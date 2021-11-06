消滅麻煩「疣」個人衛生最關鍵　勿當油脂粒自行處理隨時傳染家人

疣是人類乳頭狀病毒（Human Papilloma Virus, HPV）引起的皮膚傳染性疾病，一般細小而粗糙，並不會造成疼痛或者不適。然而，我們不能對這個「麻煩疣」掉以輕心，原因是它具有傳染性，或會蔓延至身體其他部位，顆粒越生越多，甚至會傳染給同住的家人。唯有及早透過合適的治療方法應對，例如激光及冷凍治療，才能令這個「麻煩疣」徹底消失。

撰文：香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅



人類乳頭狀病毒會經皮膚微細破損入侵身體，刺激表皮細胞並令其增生，產生粗糙微細的顆粒，即是我們提到的疣。不同類型的人類乳頭狀病毒會引起不同病理及病徵，例如尋常疣、足底疣及扁平疣。以尋常疣為例，它常見於臉部、頸部及胸腹位置，約1至2毫米，其數量會隨時間增加並波及附近皮膚，部份患者甚至會出現過百粒扁平疣。

自行滅「疣」 增感染風險

然而，不少人對疣的認識不深，更常與表徵相似的油脂粒混淆，導致延誤治療而傳染至身體其他位置。究竟如何把兩者區別呢？原來，油脂粒較常長於油脂分泌旺盛的位置，例如T字位或眼皮下，多數為肉色，主要與卸妝不夠徹底有關。相反，扁平疣則會生在臉部任何位置，並會呈啡色、黑色或肉色。而最容易分辨的是，疣會突然在某些部位大量出現，油脂粒則不會有此情況。

要徹底把疣消除，當然要病向淺中醫，可惜部份患者傾向先自行處理，無效後才選擇求醫，增加了感染風險。有些患者以為，疣生在皮膚表面，只要用指甲鉗或剪刀剪去便一了百了，其實疣的病毒植根於皮膚深層，不可能輕易消滅，甚至可能因此流血而感染細菌。此外，使用過的利器亦有可能把病毒傳染給家人，結果是得不償失。

及早治療留疤痕機會低

現時有不同治療方法有效處理各類皮膚疣，冷凍治療就是其一。它的原理是利用攝氏 -196度的低溫液態痰氣把疣迅速殺死，並不會有傷口及留疤，創傷性較低，而且安全性高，患者在療程後可即時回復正常生活。激光治療則較多應用於臉、頸或較為頑固的疣，精準度高，傷口較小，也不會留下疤痕。假如患者的疣太大，或接受過冷凍治療依然無法根治，則需要接受手術切除。

泳池及公共浴室赤腳行路易中招

要預防這種具傳染性的皮膚病，最重要當然是做好個人衛生。由於HPV病毒本身能經直接接觸或間接接觸傳染，故此我們應避免直接接觸患者的患處，也不要使用他人用過的日用品，例如毛巾、剃鬚刀及枕頭床單等；在公共浴室或泳池時，避免赤腳行走，並且事後徹底清潔腳底或手部等位置。

不幸「中招」該怎麼辦呢？記得感染後切勿抓損生疣的位置，以免感染範圍擴大。其次小心保護自己，由於HPV病毒是由傷口入侵皮膚，我們應避免身體其他地方出現傷口，減低病毒進一步蔓延的風險。最後提醒大家，疣的治療方法各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生討論，再按個人身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。

「01醫務所」與香港皮膚健康基金合作，隔周六刊登由醫護撰寫的醫健文章。香港皮膚健康基金成立於2016年，為本地非牟利慈善團體，由多名專業醫護人員組成，定期舉辦健康講座及宣傳推廣活動，並提供義診服務及藥物資助計劃。



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