安老院舍發現耳念珠菌　90歲女院友鼻腔、腋下和腹股樣本帶菌

近年不時在公立醫院病房爆發的耳念珠菌疑殺入安老院舍，衞生防護中心在近期一項院舍篩查中，於石蔭邨的松悅園耆欣護養院暨日間護理中心，發現一名90歲女院友帶有耳念珠菌，她目前情況穩定，中心已派員到該院舍視察及給予需採取的感染控制措施建議。



本港自2019年6月發現首宗輸入耳念珠菌個案後，公院病房便不時有爆發情況，去年更累積逾百多宗病例，北大嶼山醫院及嘉嘉烈醫院等今年亦曾有爆發。但在安老院舍發現帶菌者則較少見。

衞生防護中心今日(2日)公佈正跟進一宗耳念珠菌個案，涉及一名安老院舍院友，並提醒市民要正確使用抗生素，並保持個人衞生以預防感染。

個案涉及一名有長期病患及居於安老院舍的90歲女子，其居住院舍為位於石蔭邨禮石樓低層地下(部份)、地下(部份)及一樓至三樓的松悅園耆欣護養院暨日間護理中心。女病人於本月19日一項安老院舍耳念珠菌調查期間，所抽取的鼻腔、腋下和腹股溝合併拭子樣本檢測找到耳念珠菌，現時情況穩定。

衞生防護中心人員今日已到院舍視察，並建議院舍採取所需的感染控制措施。個案調查仍然進行中。

念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境。在人體念珠菌常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道。念珠菌是人體常見的真菌，但偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士。

而耳念珠菌則抗藥性一般比其他念珠菌較高。視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，耳念珠菌感染可從輕微至可能危及生命，甚或致命。正確使用抗生素和保持個人尤其是手部衞生，有助預防耳念珠菌出現和交叉感染。