屙血不一定患痔瘡　病人免疫系統攻擊結腸　十多處潰瘍出血

不少市民認為大便出血等同患上痔瘡，其實並非必然。早前一名70 多歲婆婆突然大便出血，她以為因曾進食寒涼食物引致，而家人則懷疑她患痔瘡。經檢查後發現原來她的結腸有十多個潰瘍，其中一個潰瘍更侵蝕血管引致持續出血，最終診斷她患上潰瘍性結腸炎。

撰文：醫善同行醫學顧問、外科專科醫生陳偉強



該名婆婆本身有三高，即高血壓，高血糖及高膽固醇。有天她突然感到心口翳，頭暈暈，當時她不以為意並認為自己患感冒。數天後她突然大便出血，這情況以前沒發生過；她懷疑因早前進食寒涼食物引致，而家人相信她是患痔瘡，於是帶她求醫。

內窺鏡檢查揭結腸有超過十處潰瘍

婆婆同時出現多個並不常見於一般痔瘡患者的症狀，痔瘡出血一般較少與頭暈和心口翳同步出現，故首要排除她患急性心臟病和中風等嚴重疾病，並找出流血原因。

婆婆入院後首先進行腦部電腦掃描檢查，結果顯示她沒有中風；之後她接受心臟電腦掃描檢查，結果顯示心臟冠狀動脈血管出現約百份之五十閉塞，屬中等程度，相信並非近期出現。血液檢查顯示她患有貧血，血色素指標較正常下跌了25%，相信與急性腸胃消化道出血有關。

婆婆為何會突然屙血 ? 透過內窺鏡檢查發現她的結腸內，有超過十個以上黏膜潰瘍。結腸即一般人所指的大腸，女性結腸一般可達70至80厘米長；潰瘍是指正常黏膜組織受損，嚴重可引致出血。

血管被潰瘍侵蝕嚴重破損

婆婆結腸內其中一個較大的潰瘍下，有一條血管被潰瘍侵蝕而破損，導致持續出血，需即時透過內窺鏡為血管止血。

急性腸胃消化道出血可致心臟負苛加劇

屙血是急性腸胃消化道出血的表徵，而急性腸胃消化道出血可引致血液循環系統內血量急促下降，加上婆婆同時有貧血和冠狀動脈心臟病，引致心臟負苛突然加劇，結果出現心口翳和頭暈等症狀，若情况惡化會有性命危險。

一般而言，結腸潰瘍可由癌症、免疫系統失衡、血液供應不足、病毒或細菌感染等原因引致。今次經顯微鏡細胞分析進行病理化驗，結合臨床診斷，婆婆最終確診潰瘍性結腸炎。

免疫系統失控「唔識收掣」攻擊自身結腸細胞

潰瘍性結腸炎在西方國家較常見，女性患者較男性普遍，尤其是年輕女性。這疾病成因未有清楚結論，現時較多研究指向免疫系統失衡。免疫系統是保護身體的重要機制，但當免疫系統失控而「唔識收掣」，會攻擊自身結腸細胞，引致結腸發炎甚至潰瘍。

市民不要忽視頭暈心口翳等不適症狀，不要誤以為大便出血等同痔瘡。如有明顯出血必須盡早求醫，急性出血可誘發突發性心臟病及有死亡風險。

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