慈雲山群鼠噬冰鮮雞　業界料涉送貨人操守問題　一般會直送肉檔內

有市民於慈雲山一間售賣豬肉及蔬菜的店舖門前，拍攝到約有10隻老鼠爬上擺放冰鮮食物的籃子上。香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興今日（8日）在港台節目《千禧年代》指，估計事件涉及個別貨運工人運作及操守問題，指大部份商舖會預先將鎖匙給予送貨商，避免將食物放在門外多個小時。



有慈雲山居民就拍到1間豬肉檔閘外，出現約10隻老鼠爬上擺放食物的籃子疑似「開餐」。（FB「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......) 」圖片）

未開門肉檔先將鎖匙給供應商 以便將食物送入檔內

香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興指，部份超市及商舖、餐廳於送貨時已開門營業，即使未開門亦會先將鎖匙給予供應商，讓送貨工人將食品放入店內，若未能內進亦會以發泡膠箱存放食物，避免食物被老鼠咬。

食物放檔外易變壞 更有被偷走之虞

他指，約八至九成的商戶亦會讓貨運工人將食品放入店內，認為慈雲山的事件涉及送貨工人的運作及操守問題。他又指，若將冰鮮食物放於室外數小時，不但食物會變壞，亦有可能被人偷走，屆時商戶亦會追究供應商要求退貨。

涉事的「強仔豬肉蔬菜專門店」位於慈華里，近日被發現將急凍雞肉通宵放置在後巷，惹來大批老鼠群起「開餐」。

食環署表示知悉事件後，已立即派員巡查有關處所，並沒有發現老鼠蹤跡，當時其衞生情況尚可。該店舖已銷毀相關食品，現場並未發現存放相關食品及於店內出售。該署人員已嚴正警告店舖負責人。