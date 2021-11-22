前拳王杜恒霖拳打女友　令其右眼鼻樑瘀傷指甲撕脫　准守行為3年

前香港拳王杜恒霖，涉嫌與女友往接女兒放學時，在私家車上與女友因感情事爭執，並拳打女友至右眼及鼻樑瘀傷，無名指指甲撕脫。杜被控襲擊罪，案件原於今(22日)在沙田法院開審，控辯雙方同意以簽保守行為方式處理，裁判官最後撤銷杜的控罪，並准他以1800元守行為1年，期間不得干犯與暴力相關行為，並須付堂費300元。控方當日提出覆核，裁判官最後改為守行為3年。



被告杜恒霖，原被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於今年5月13日在沙田襲擊一名女子。

案情指，被告與事主案發時是情侶，2人當日從被告於沙田的家出發，準備往接被告的女兒放學，被告駕駛其私家車時，兩人因感情問題發生爭執，期間被告拳打事主的面部數次。

兩人接過被告女兒回家後，事主走進房間及並向朋友求助。警方接報後，同日約下午4時上門拘捕被告，事主送往威爾斯親王醫院檢驗，發現其右眼眶和鼻樑瘀傷，左上頜骨紅腫，右手手腕泛紅，無名指甲撕脫和擦損。被告警誡下稱一時衝突而犯案。

案件編號：STCC1528/2021