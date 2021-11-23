東京奧運內地代表團下周訪港　5300張示範及大匯演門票周五起發售

康樂及文化事務署今日（23日）宣布，東京奧運會的內地奧運健兒代表團將於12月3日至5日訪港，期間會在12月4日（下周六）進行運動示範及大匯演。三場演出共有約5,300張門票公開發售，市民本周五（26日）早上10時起可購買，每張20元，每人每次限購兩張，而且須實名登記。

大會將會安排電視台轉播活動，市民可家中收看。至於運動員名單將於稍後公布。



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下周六伊館及維園泳池進行運動示範 傍晚大匯演

代表團將於12月4日（下周六）上午9時30分至11時30分出席「奧運健兒展風采」運動示範，並與香港市民見面。康樂及文化事務署指，運動員將兵分兩路，分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、劍擊、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。

另外，在當日下午5時至6時30分，運動員會在伊利沙伯體育館出席「奧運健兒大匯演」綜藝節目，運動員名單將於稍後公布。

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每人每次限購兩張 每張20元

今年的運動示範及大匯演三場演出，共有約5,300張門票公開發售。署方表示，門票於11月26日（星期五）上午10時起，於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票方式公開發售，每張20元，當中已包括網上購票手續費，不設優惠票，每人每次限購兩張。

以實名登記出售 必須使用安心出行入場

門票以實名登記方式出售，持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

另外，康文署提醒所有入場人士須戴上口罩、量度體溫及掃描「安心出行」場所二維碼；而12歲以下和65歲或以上的人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，則可獲豁免使用「安心出行」。

發言人又提醒市民，活動當日場內不設取票服務，觀眾必須在活動之前到各城市售票網售票處、設有購票通自助取票機的地點領取門票。