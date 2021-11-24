港鐵行政總裁金澤培獲續任3年　任期將到2025年

港鐵今日（24日）宣布，行政總金澤培獲續任3年，於明年4月1日生效，任期將至2025年。港鐵主席歐陽伯權表示，在金澤培領導下，港鐵持續提供安全、可靠、高效的鐵路服務。金澤培感謝董事局支持。



金澤培於港鐵服務26年，於2019年接任因沙中線醜聞而退休不續約的梁國權，出任港鐵行政總裁一職。金任內曾應付荃灣線中環站撞車、反修例事件、屯馬線全線通車等，而沙中線過海段屢次延誤，早前終公布預計在明年6至7月通車。港鐵董事局宣布再度委任金澤培為行政總裁，明年2022年4月1日起續任3年，任期至2025年3月。

歐陽伯權指，港鐵近年面對重重挑戰，金澤培的領導下，港鐵持續提供鐵路服務。他續指，港鐵將繼續向前發展，繼續服務、聯繫和建設港鐵網絡沿線的社區。金澤培亦感謝董事局支持，期望與港鐵團隊繼續服務香港。

於上屆立法會鐵路事宜小組委員會多次與金澤培交手，民建聯陳恒鑌認為，金澤培過去3年有盡力，但奈何港鐵「傷得太重」，工程問題及加價均致市民對港鐵印象不好。

港鐵票價調整機制檢討於2023年完成，料明年將展開有關工作，勢成金澤培未來3年最大挑戰。陳恒鑌說，相信金澤培工程出身，不如上任會計出身的行政總裁般「斤斤計較」，期望金澤培可好好把握，與政府討論出較好的票價系統，將港鐵負面形象洗清。

陳恒鑌已參選新界西南地區直選，餘下兩名新界西南的參選人包括：工聯會陳穎欣及荃灣區議員劉卓裕。參選人名單請參閱《香港01》選舉網站。