國家隊訪港｜楊德強：最快今日公布名單　代表團離港前將訪中小學

東京奧運熱潮未冷，國家隊代表將於12月3日起一連三日訪港，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等，共涉及12個項目。國家隊抵港後翌日將會有三場運動示範及大匯演，合共5,300張門票明日（26日）在網上公開發售。

體育專員楊德強今早（25日）在電台節目表示，訪港代表團共有29人，相信最快今日會公布名單，讓市民在購票前得悉出席活動的國家隊健兒是誰。他又指，國家隊出席的三場公開活動，將不會再與市民近距離交流和互動，他們亦要嚴格遵守行程，須集體活動，不會再走訪街上。

國家隊離港前亦會有閉門活動，包括與本港運動員深入交流，以及與中小學生會面，但亦強調有關活動規模亦會遠較以往細。



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楊德強早上在港台節目《千禧年代》表示，國家隊代表團將於12月3日訪港，翌日會有三場公開活動，包括早上在維多利亞游泳池的跳水和游泳示範和在伊利沙伯體育館的羽毛球、劍擊等示範。他們同日下午亦會出席大匯演，所有代表團成員將會齊集，與市民會面、分享，以及與港將對談和交流。

康文署日前公布，三場公開運動合共有5,300張門票，明日早上在網上公開發售，並罕有地採用實名制。楊德強表示，維園的示範將佔1,000多張門票，兩場在伊館的活動則各佔2,000張飛左右，成功購票的市民需於12月4日活動前，親身到城市售票網門市或自動售票機取票，不能到現場拿飛，以免屆時人群聚集，觀眾進場時亦要使用「安心出行」和探熱。

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他又提到，受疫情影響，國家隊運動員來港的規模也較小，僅得三場公開活動，而不論在運動示範或大匯演期間，以往會邀請市民落場互動和公開對談的場景再不復見，「運動員有佢哋活動嘅地方，觀眾就要留喺觀眾席」。以往運動員亦會走到街上與市民接觸，楊德強亦透露，有關場面將會絕跡，「佢哋要遵守好嚴格嘅行程，大家都要集體活動，唔可以話有人離開咗個團參加其他活動，所以今次管理同安排都會比以前更加嚴格」。

國家隊訪港的消息傳出多個月後才能落實，楊德強坦言，今次國家隊訪港時間較往屆遲，「今次時間確實係比較難夾」，他解釋奧運延期一年後，與全國運動會「撞期」，運動員均需趕返內地參賽。

國家隊訪港的三場公開活動都會有電視直播，加上互動環節取消，被問到市民反應會否未如預期，楊德強仍然很有信心，「我哋相信仍然好受歡迎，就算無咗近距離同運動員互動嘅環節，但係可以一睹國家隊運動員嘅風彩，同埋聽到佢哋嘅交流，同埋一啲運動示範，我相信一啲市民都會有興趣睇」，強調「咁多國家隊運動員一齊嚟到香港都係好少機會」，形容機會難得。

楊德強又透露，國家隊亦會進行閉門活動，包括與本港運動員深入交流，以及與中、小學生會面，有關活動將會安排在12月5日，是他們離港前的最後活動，但表示規模同樣會較以往細。

至於國家隊抵埗後會否繼續有歡迎儀式？楊德強表示，有關儀式和晚宴亦會如常舉行，但再三強調規模遠較以往細，參加者亦要遵守防疫規定。