香港Disney+平台疑抽走阿森一族一集　內容涉諷六四事件

迪士尼旗下的串流平台「Disney+」本月於香港推出，當中提供了不少動畫及電影，包括美國著名長壽動畫《阿森一族》（The Simpsons）。不過，《阿森一族》的其中一集在香港平台消失，只能透過VPN選擇其他地區才能順利播放。相關集數講述主角一家到訪中國，動畫中出現了天安門「坦克人」一幕。

《香港01》已向「Disney+」查詢，暫未獲回覆。



《阿森一族》第16季12集消失在「Disney+」的香港平台中，第11集後緊接第13集。（Disney+截圖）

《阿森一族》以諷刺時弊聞名，於1989年起開始播放，至今已播放逾30季。不過，第16季12集的「惡作劇說唱」（Goo Goo Gai Pan episode）集數，卻被網民發現在香港Disney+播放平台中消失。記者曾嘗試在VPN選擇美國或英國等地區，相關集數才重現在平台內。

在該集數中，故事講述主角一家到訪北京並擬領養小孩，過程中他們參觀了毛澤東的遺體、萬里長城等，主角形容毛澤東「像個殺了5,000萬人的小天使」。而天安門廣門亦豎立了碑牌，碑牌中寫道：「天安門廣場，1989年，這裏什麼事也沒有發生」（TIEN AN MEN SQUARE: ON THIS SITE, IN 1989, NOTHING HAPPENED）。

隨後，動畫出現被坦克車攔截的一幕，疑影射「天安門坦克人」，主角被數名公安包圍，要求交出領養的孩子。

翻查資料，該集數在2005年於美國播出，2006年內地曾禁播《阿森一族》。