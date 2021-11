香港Disney+平台疑抽走阿森一族一集　內容涉諷六四事件

迪士尼旗下的串流平台「Disney+」本月於香港推出,當中提供了不少動畫及電影,包括美國著名長壽動畫《阿森一族》(The Simpsons)。不過,《阿森一族》的其中一集在香港平台消失,只能透過VPN選擇其他地區才能順利播放。相關集數講述主角一家到訪中國,動畫中出現了天安門「坦克人」一幕。

《香港01》已向「Disney+」查詢,暫未獲回覆。



《阿森一族》第16季12集消失在「Disney+」的香港平台中,第11集後緊接第13集。(Disney+截圖)

《阿森一族》以諷刺時弊聞名,於1989年起開始播放,至今已播放逾30季。不過,第16季12集的「惡作劇說唱」(Goo Goo Gai Pan episode)集數,卻被網民發現在香港Disney+播放平台中消失。記者曾嘗試在VPN選擇美國或英國等地區,相關集數才重現在平台內。

在該集數中,故事講述主角一家到訪北京並擬領養小孩,過程中他們參觀了毛澤東的遺體、萬里長城等,主角形容毛澤東「像個殺了5,000萬人的小天使」。而天安門廣門亦豎立了碑牌,碑牌中寫道:「天安門廣場,1989年,這裏什麼事也沒有發生」(TIEN AN MEN SQUARE: ON THIS SITE, IN 1989, NOTHING HAPPENED)。

隨後,動畫出現被坦克車攔截的一幕,疑影射「天安門坦克人」,主角被數名公安包圍,要求交出領養的孩子。

翻查資料,該集數在2005年於美國播出,2006年內地曾禁播《阿森一族》。