教育局再推「中華經典名句」教育　涉及孝親思報、愛國情懷等主題

「明日復明日」、「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」等名句蘊藏傳統智慧。教育局課程發展處去年舉辦「中華經典名句推廣活動」後，今年再推同類計劃，以配合中小學中國語文課程建議篇章的實施，從93篇建議篇章中選取了40則名句作為推廣内容，涵蓋「自強自勵、學貴有方、心安自適、孝親思報、友愛長存、情深繾綣、物各有情、客途思歸、顧念民生、愛國情懷」十個主題。



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學校可爭奪「十八區最踴躍參與學校獎」

教育局表示，為了讓學生從遊戲中學習，建立「中華經典名句網上自學平台」，讓學生吸收傳統經典智慧，培養品德情操，以及良好的語文自學態度和素養。遊戲的類型包括四字詞大挑戰、配對、句義理解及生活應用等，學生成功完成六級遊戲的挑戰後，就可獲得電子證書。遊戲區還設小學組及中學組團體獎，最多學生獲得證書的學校將獲發「十八區最踴躍參與學校獎」。比賽報名截止日期為2022年3月31日，詳情可參閱教育局網頁。

教育局今年製作了新一系列適合小學同學觀看的短片，透過「中華經典四人組」的小故事，讓學生體會經典名句的意蘊。例如其中一集「明日復明日」的主角小齊因為貪玩，將任務一拖再拖，不但把事情弄糟，也失去別人的信任；另一集「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，提醒不要因為好事微不足道而無心去做，更不要以為只是小小的壞事就放膽去做。

教育局邀請了書法名家就名句或出處原文揮毫，將會推出全新設計的通訊程式表情圖像及文具套裝，有關詳情可留意教育局「中華經典名句」專頁上的最新公布。

鼓勵同時學英文雋語

教育局課程發展處去年舉辦一系列的「英文雋語Sayings of Wisdom (SOW)」活動，局方表示，本學年繼續推出以「希望」作為年度主題的推廣活動，豐富學生的英語學習體驗。為迎接充滿希望的新一年，教育局推出《2022年曆》(電子版)，每一個月份的圖像選自上學年 (2020/21)「SOW畫冊設計比賽」，在初小、高小、初中及高中組別表現優異的學生作品，均圍繞主題 「感恩珍惜 ‧ 積極樂觀」，局方表示，期望學生透過欣賞得獎作品領悟到英文雋語所帶出的正面價值觀和人生哲理，珍惜身邊人和事，積極樂觀地面對生活和成長中的機遇及挑戰。教師及學生可從教育局網頁下載《2022年曆》 (電子版)並印製使用。