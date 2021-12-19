年尾趕工　工人勿忽略安全　工業意外一宗都嫌多

根據勞工處統計，本港2021年首季發生約1700宗工業意外，較去年同期增加約26%；當中飲食業及建造業發生工業意外最多，分別約有780宗及590宗。

工業意外後果可大可少，如在地盤及廚房滑倒及絆倒可導致骨折，從高處墮下可導致肢體癱瘓。曾有裝修工人爬上店舖內離地兩米多的假天花視察，突然假天花下塌，工人墮地傷了頸椎及脊髓神經，不幸導致四肢癱瘓。所以僱主及工人緊記要保持工作環境安全，做足安全措施。

撰文: 醫善同行醫學顧問、香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授林楚賢



建造業及飲食業工作環境危機四伏，地盤工人要在高空工作，食肆廚房內人人都「滾水淥腳」準備出餐，一不小心隨時發生意外。常見的意外包括在地盤或廚房滑倒、絆倒或跌倒，一般會引起腰部軟組織挫傷；若受傷工友本身有骨質疏鬆，容易引致椎體壓迫性骨折。若被重物壓傷或從高空跌下來，有較大風險導致嚴重受傷，如骨折、脊椎移位甚至脊髓神經損傷。脊髓神經受損可引致肢體癱瘓。

從事小型工程多年的基哥今年50歲，一子一女尚在求學，是家中經濟支柱。他經驗豐富，工作盡責，獲得很多顧客信賴。基哥接了一單在商場一個舖位的還原工程，工程第一天他爬上店舖內假天花視察，怎料離地約兩米多的假天花不勝負荷下塌，他跌下時後腦著地，頸椎第五，六節移位，壓傷了脊髓神經，即時感到頸部以下失去感覺，四肢不能活動。

+ 1

基哥立即被送到醫院，骨科醫生評估他屬脊髓完全受傷，神經功能復原機會不大。醫生為他進行開放性復位及內固定及融合手術，之後他轉到康復醫院。基哥接受復康治療一段時間後，雖然神經功能沒有進展，但他及太太學會了脊髓損傷病人在社區生活的必要技巧，以及使用電動輪椅；配合適當的家居環境改造及輔助器具，及經醫生細心調節藥物，最後可以重返社會。

另外，提取重物姿勢不正確，除可引致急性腰部扭傷，也可引致長期勞損，出現引致腰椎及椎間盤退化，病人可能會出現慢性下腰痛及神經根受壓等症狀。由於這些退化性病變也會在正常人身上發生，有時較難證明傷患與工作有關。

一旦有工友受傷要冷靜處理。如傷者只是一般扭傷或摔到，痛楚不太嚴重及沒有肢體癱瘓、失去感覺、失禁等神經受傷的症狀，而傷者仍能自行站立及步行，脊椎嚴重受傷的機會較小。如傷者是由被重物壓傷或從高處墮下，或有神經受傷的症狀，則不應隨便移動他。如果不清楚傷者的傷勢，較安全做法是等候救護人員到場處理。

要預防工傷，必須保持工作環境安全及注意工作程序。如提舉重物時要保持腰部挺直，物件太重應找工友幫忙或使用機器協助。要預防滑到或絆倒，工作間要收拾整齊，樓梯保持暢通，有足夠燈光，清理積水及油污，地面鋪上防滑地磚及穿著防滑鞋。進行挖掘、拆卸工程及高空工作必須按勞工處安全指引，做足安全措施，防止工友及物件下墮，泥土或結構倒塌。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

