新冠疫苗｜中年男針後全身出疹　衞生署5個月後才轉交專家審視

《香港01》在今年7月接獲一名曾接種科興疫苗的中年男士投訴，指在打兩針後突然全身皮膚出紅疹，需入院治療，當時衞生署表示，會將個案交由專家委員會判斷與疫苗的關係。不過，記者在事隔5個月後，即本月再次跟進該名男士的情況，並再向衞生署查詢時，才發現個案一直未交予專家委員會跟進。

衞生署本月回覆查詢時表示，在收到醫護人員呈報的疫苗接種異常事件報告後，已聯絡呈報的醫護人員以獲取進一步資料，「個案將交由專家委員會進行因果關係評估」。換言之，事發後五個月，署方仍未將個案轉交予委員會評估。記者再次查詢原因後，署方則稱會於本月內將專家委員會的評估結果通知醫院管理局。



酈先生接種第二針科興疫苗後四日，出現紅疹更蔓延至腳部。（受訪者提供）

任職廚房工的46歲酈先生在今年7月向《香港01》表示，他在7月7日接種第二針科興疫苗，4天後肚皮、腰間及頸部出紅疹，之後蔓延至雙腳。他在7月15日到北大嶼山醫院求醫，同晚凌晨轉送瑪嘉烈醫院內科，醫護為他注射抗敏針後，大部份紅疹消退，留醫一周後出院。酈先生指，一直無敏感史，質疑出疹跟疫苗有關。

衞生署在7月19日收到瑪嘉烈醫院呈報這宗新冠疫苗接種異常事件，當時指會轉交專家委員會判斷與疫苗的關係。

酈先生接種第二針科興疫苗後四日，出現紅疹。（受訪者提供）

惟署方在12月10日再回覆記者查詢時表示，該署在收到醫護人員呈報的疫苗接種異常事件報告後，已聯絡呈報的醫護人員以獲取進一步資料，個案將交由專家委員會進行因果關係評估。完成疫苗接種異常事件的因果關係評估後，衞生署會就評估結果通知醫院管理局，並不會通知個別接種人士。

換言之，事發後五個月，署方仍未將個案轉交予委員會。記者再次查詢有甚麼原因令到署方需時五個月，亦未能將個案交予委員會，以及現時有多少宗個案是正在輪候交予委員會。署方則在本月中回覆指，有關個案已按現有機制處理及評估。而衞生署於11月下旬接獲新冠疫苗異常事件保障基金第三方行政管理人的通知，有關個案的接種人士已申請保障基金。衞生署會於月內將專家委員會的評估結果通知保障基金第三方行政管理人及醫院管理局。

瑪嘉烈醫院於7月19日向衞生署呈報這宗新冠疫苗接種異常事件，但署方在5個月後才轉交專家委員會審視。 （資料圖片）

《香港01》記者亦有再跟進酈先生健康情況，他指近月右下頜腫脹，出現淋巴結，最大的淋巴結有如5元硬幣般大小，影響吞嚥能力，唾液間中在唇邊流出，其後於瑪嘉烈醫院檢驗後更證實患上淋巴癌，他質疑情況與疫苗或有關係。

醫管局九龍西醫院聯網發言人則回應指，醫生經臨床判斷後，認為病人淋巴瘤的情況與新冠疫苗無關，因此並無向衞生署更新有關個案。