新冠肺炎．12.22｜Omicron累計34宗　清潔工控訴中風與打疫苗相關

本港今日(22日)增7宗Omicron個案，以及7宗輸入個案，當中一名61歲男病人和一名58歲女病人，居於元朗金碧花園3座，英國抵港在機場檢測呈陽性，因離港不足21日，潛伏期內居所及所到地點需強檢。本港已累積34宗Omicron。



安心出行｜光榮冰室尖沙咀店罰停14日晚市堂食 六日內第三店中招

【23:47】臨近聖誕節假期，「黃店」光榮飲食在其Facebook專頁公布，繼旺角店及銅鑼灣店先後因有食客未掃瞄「安心出行」後，尖沙咀店今日亦因有食客被發現無掃瞄「安心出行」，被罰禁晚市堂食14天，為一星期內第三間分店遭罰，損失聖誕黃金假期生意。

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高鐵西九龍站周四起開放參觀 設有免稅店 停車場供全日泊車

【22:18】斥資864億元興建的廣深港高速鐵路香港段疫情下已停擺近兩年，其停車場亦化身為的士「晾車場」。港鐵今日（22日）表示，聖誕期間（23至27日）高鐵西九龍站會對外開放予市民參觀；之後由明年起，每逢周六、日及公眾假期，都會繼續開放。港鐵表示，西九龍站開放期間，會設有導賞團，而且更有期間限定的免稅店。不過港鐵強調，高鐵列車服務繼續暫停。

另外，站內的停車場亦首度重新開放予公眾，明日起每天24小時開放，標準時租收費為32元；如以港鐵泊車轉乘，則為每小時17元。

行政長官林鄭月娥今日（十二月二十二日）晚上在北京會見傳媒，未能交待通關日期。(政府新聞處圖片)

通關｜林鄭月娥：領導人同意香港控疫有成效 暫未有通關確實答覆

【20:40】特首林鄭月娥完成任內最後一次述職，今日（22日）分別獲國家主席習近平、國務院總理李克強接見。林鄭晚上總結行程時表示，有向兩名領導人反映港人熱切期待通關，「但我今日無一個好確實的答覆畀大家」，但兩位領導人都同意香港過去一年在控制疫情方面有成效，政府會繼續努力，爭取早日通關。

虎年｜康文署計劃初三照開圖書館 與康樂設施看齊 再惹前線反對

【19:31】新冠肺炎疫情下，料明年「虎年」農曆年假期市民續要留港度歲，康樂及文化事務署繼醞釀提早於初二開放部分康樂設施後，原本初一至初三均閉館的公共圖書館，在虎年年初三極可能開館。

網上平台流傳康文署圖書館、文化工作職系及文書職系工會日前與管方商討年初三圖書館開館構思時，即使表明反對，稱有關安排漠視員工享農曆年假期休假權利，但署方表明已落實有關安排。據指康文署多個工會已組成「大聯盟」，集合前線聲音爭取署方收回成命，

康文署回應稱，為使市民可在農曆年長假期使用圖書館服務，現正考慮系統維護、場地人手安排及配套等不同因素，檢視明年農曆年期間圖書館開放安排，期間會與員工保持溝通，在有關安排落實後作出公布。

Omicron｜國泰貨機機師到訪11處所須再強制檢測 12.24或之前完成

【20:09】國泰航空一名36歲男貨機機師由美國返港後確診，並帶有變異病毒株Omicron，雖屬輸入個案，但由於潛伏期間曾於香港逗留，政府今晚（22日）將11個指明地方再次納入強制檢測公告，包括多間食肆，以及路線S64龍運巴士等，任何人曾在指明時間到訪有關地點，須於本月24日（周五）或之前接受檢測。

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旅發局虎年新春首辦「遊樂園」讓市民開心過年 設四部曲準備通關

【19:12】新冠肺炎持續兩年，旅遊發展局決定明年虎年新春不會復辦花車巡遊，反而推動港人自己做香港旅客，將在中環海濱首辦以桌上遊戲為主題的新春遊樂園活動，由1月28日至2月5日（年廿六至年初五）一連九日舉行，務求令市民在港過年開開心心。

本港及內地免檢疫通關在即，旅發局亦擬訂「四部曲」準備，當由有限額「小通關」擴至個人遊，將聚焦大灣區市場，期望進一步通關後，可吸引內地居民來港參加香港回歸25年慶活動。

疫苗氣泡｜醫管局跟隨政府 將強制醫護上班須打針

【18:59】醫院管理局今日（22日）宣布將配合政府最新防疫措施，收緊未接種疫苗員工的定期檢測安排，由明年1月4日起，除已接種新冠疫苗的員工外，所有醫管局員工必須每三日自費於工作時間以外進行一次「核酸測試」。

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【18:12】政府今日（22日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於12月25日凌晨零時起指明布基納法索、開曼群島和多哥為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

新冠肺炎｜增7個案 遊英返港男女染疫 住所元朗金碧花園強檢

【17:31】衞生防護中心公布，截至十二月二十二日零時零分，中心正調查七宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計12549宗。此外，中心匯報十二月二十日及十二月二十一日公布七宗輸入個案（12537、12540、12541、12542、12543、12544及12545）的調查進展，涉及六男一女，年齡介乎29至61歲。當中有兩人是在12月初離港赴英國，在英國兩次檢測均呈陰性，直至本周一（20日）回港在機場採樣呈陽性，並確認帶有N501Y變異病毒株。二人居住的元朗沙井路11號金碧花園3座，已納入強制檢測公告。

根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認七宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。四宗於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，三宗在檢疫期間確診。

新冠疫苗｜中大要求職員下月10日前打針或定期檢測 否則禁入校園

【16:45】政府催谷疫苗氣泡鼓勵打針，中文大學近日亦向教職員發電郵指，由2022年1月10日起，假如教職員無法提交新冠疫苗接種證明，或檢測證明，其「中大通（CU Link）將無法使用，換言之即不能進入校園，或使用部份設施，而且更要放年假或無薪假，當中合約期滿者亦不會獲續約。

新冠疫苗｜清潔工針後中風被評與疫苗無關 兩次索取報告解釋不果

【14:43】政府推疫苗氣泡催谷打針，又成立疫苗保障基金，為打針後出現嚴重異常事件的市民提供支援，惟有輕微高血壓的65歲清潔工，8月中接種科興疫苗後一星期中風，導致半身癱瘓及失工作能力，事發後多次查詢才獲悉個案被專家委員會評為與疫苗無關，疫苗保障基金亦拒絕批出賠償。民主黨成員袁海文曾協助她兩次向政府索取評估的詳細資料，但都未獲回覆評估的程序及理據。



袁海文認為，市民相信政府去接種疫苗，但出現問題後卻求助無門，批評政府連通知異常事件評估的結果亦欠奉。

何栢良倡600萬人打兩針放寬防疫措施 推長者免費乘車、減稅谷針

【11:53】政府計劃擴大疫苗氣泡以提高接種率，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議，政府在600萬人已打兩針時放寬防疫措施，之後每增50萬人打針再進一步放寬。他提到日前免費搭車受市民歡迎，本港60歲以上接種率偏低，可考慮推長者八達通免費乘車、長者消費劵等誘因，已接種疫苗的工作人口可提供稅務寬免；如果力度不足可再加嚴厲要求，惟推出時要令市民清晰明白背後的原因，強調這些措施必須要做。

Omicron｜曾祈殷指本港風險增加 建議限制檢疫酒店入住旅客人數

【10:34】因應變種病毒Omicron大肆傳播，當局公布新要求，有關指定檢疫酒店需要實施額外感染控制和監測措施，包括涉Omicron患者的鄰近房客須七天每天檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（22日）在港台節目《千禧年代》指，本港風險增加 ，當局長遠而言應考慮完善安排，包括限制檢疫酒店入住人數，確保酒店做好感染控制等。

新冠疫苗｜梁籌庭指加密檢測礙公務員人手安排 促開夜間診所服務

【10:28】政府日前宣布，由12月28日起進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，未打針需每3日自費檢測。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今日（22日）指，約9成公務員已接種疫苗，未打針的多有身體上問題或憂慮，包括孕婦。若加密檢測會影響人手安排，希望政府延長開放檢測中心或夜間診所提供檢測服務，或將檢測改為5日一檢。

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安心出行｜馬會向首批長者派智能手機 每區均有社區中心參與計劃

【09:44】政府強制市民進入多個場所使用「安心出行」，香港賽馬會宣布透過其慈善信託基金撥捐 2,700 萬港元，聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發2萬部支援「安心出行」的智能手機。



香港賽馬會慈善事務部主管 (基金主導項目) 梁淑儀今日（22日）在港台節目《千禧年代》指，昨日已開始向首批長者派發手機，會按照18區的長者比例分發。她指，合作的社區機構會正跟進的長者個案會先受惠，而有需要的長者亦可透過熱線電話或親身到社區中心查詢。

【00:01】中港兩地通關在即，香港健康碼早前開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試登入系統轉換綠碼。惟當時記者實測整個申請流程，連同於「安心出行」上傳記錄，合共需14個步驟，包括須兩次接收手機短訊驗證碼，才可成功轉換成綠碼。



惟政府於本周二（21 日）推出「安心出行」3.0.1版本，並簡化轉碼流程，共縮短4個最繁複的步驟。市民上傳出行紀錄後，可直接轉到港康碼網頁繼續轉碼，無須再重新登入及接收手機短訊驗證碼。記者實測10個步驟便完成申請，需時僅花1至2分鐘，相比更新前快約一半時間。

昨日總覽：新冠肺炎．12.21｜Omicron個案增至27宗 公務員明年返工需打疫苗

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安心出行｜馬會捐2萬部智能手機予長者 包1年上網 首批聖誕前派

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新冠疫苗｜未打針公務員將三日一檢 醫管局︰積極考慮推同樣安排

01消息：虎年｜康文署擬「破例」初二照開30個康樂設施

通關｜政府考慮擴展「疫苗氣泡」至599F處所 包括食肆、健身室

強制檢測｜3幼兒學校爆上呼吸道感染 學生員工最遲周四接受檢測

上水「御八築地」疑食客拒用安心出行 與職員「黐手」推撞

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交通補貼｜加強版津貼除夕結束 元旦起每月搭夠400元才有補貼

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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼

