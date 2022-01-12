警方開設「香港警察」微信官方帳號　累計登陸6個社交媒體

警方在最新一期《警訊》公布，已於1月10日(本周一）「中國人民警察節」同日，推出「香港警察」微信官方帳號，除了是向內地人民警察同袍致敬，也會透過這個內地居民常用的社交媒體程式，發放防騙等訊息。連同現有Facebook及微博等帳號，香港警察一共已登陸六個社交媒體。



警方在1月10日「中國人民警察節」同日，推出「香港警察」微信官方帳號。（《警訊》圖片）

警方表示，目前本港有不少微信用戶，開設微信官方帳號可接觸更多市民，適時向他們發布信息，宣傳防罪及防騙，介紹警務工作，提高透明度；警隊亦會分享不同警察故事，推廣專業形象，藉以爭取公眾對香港警察的信任和支持。警方續指，微信也是一個信息分享平台，有其獨特的生態圈。「香港警察」官方帳號可以利用推送的模式，像朋友一樣主動向關注者發布資訊，而且它亦可以加入不同功能鍵，方便市民瀏覽警隊其他社交媒體平台及使用電子報案中心等。

在新增「香港警察」微信官方帳號前，警方已在YouTube、Facebook、Instagram、Twitter及微博一共五個社交媒體，開設香港警察官方帳號，當中Facebook有近52萬個追隨者。

過往不少巨額電騙案受害人是在港內地人，警方指很多內地來港求學或工作的人士都使用微信，警隊透過微信帳號，可為他們提供一個官方渠道以獲取防罪、防騙信息，並提供有用的警務資訊，讓他們可以在遇到困難或懷疑騙案時向警隊求助。

警務處處長蕭澤頤於去年12月初到訪港島總區衝鋒隊並與前線人員交流,，他分享昔日擔任西九龍總區衝鋒隊小隊指揮官的經驗。（《警訊》圖片）

「中國人民警察節」是國家特別為人民警察隊伍設立的節日，以肯定人民警察付出與貢獻，警方說，香港警察作為警察隊伍的一分子與有榮焉。