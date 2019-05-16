屯門醫院先導計劃提供兒童紓緩治療　團隊：生命短暫亦可活得精彩

紓緩治療，不少人會想像成「放棄治療」，讓危重的病人等待死亡。然而紓緩治療其實是為末期病人提供改善生活質素、減輕痛苦的服務，讓他們可以慢慢走畢人生最後一里路。 紓緩治療服務對象不只有成人，包括病危的兒童。為照顧兒童病人需要，屯門醫院在三年前以先導計劃模式開設了一隊兒童紓緩治療團隊，三年來面對數十個年輕生命消逝，這廿人團隊的願望只有一個：「就算生命短暫，希望（病人）在餘下時間一樣可以活得精彩。」

就算生命短暫，希望（病人）在餘下時間一樣可以活得精彩！ 屯門醫院兒科顧問醫生李澤荷

李澤荷（中）說，救人是醫生天職，但如果最後透過紓緩服務能夠為重症病患減輕壓力，其實是最直接幫助到病人及其家人。（李家偉攝）

「兒童紓緩（治療）服務唔係善終服務，唔係淨係陪佢哋行最後一刻；係由病人確診令生命短暫嘅病開始，醫生就可以轉介畀我哋。」屯門醫院兒科顧問醫生李澤荷提到，由出生嬰兒到18歲患者，自確診危疾開始，團隊就會一直陪伴著病人；即使病人在接受服務期間已過18歲，她強調「如果成人科（紓緩治療）無位，我哋都唔會放手」。對病人不離不棄，她希望服務能夠秉承宗旨，「就算生命短暫，希望（病人）在餘下時間一樣可以活得精彩。」

今年13歲的小穎身患「小頭畸形症」，已使用紓緩服務近3年。（受訪者提供） 團隊全力協助患「小頭畸形症」小穎 今年13歲的小穎身患「小頭畸形症」，受病情影響她同時是嚴重智障、以及有抽筋、脊椎側彎、睡眠窒息症等等，一年前開始接受服務。 李澤荷指，小穎的抽筋情況嚴重，一開始接受治療時，基本上不能上學。在治療後病情有所紓緩，醫院方面就主動與學校及家庭溝通，如商量甚麼時候入院、教導家長使用呼吸機等等，培養出他們對小穎能離院上學、回家的信心。在醫院安排下，小穎如有需要入院就可以即時住院，如果在了解情況後認為並不危急，亦可以翌日覆診。

小穎病情好轉 入院次數大減

而為了讓小穎減少出入醫院的次數，醫院護士更會整合醫生在院時間，讓小穎在一次入院就可以接受所有治療，不用再分開幾天逐日見醫生；多出的時間，小穎可以做回一個小孩，如上學、回家等。接受服務至今一年多，李澤荷稱小穎的情況漸有好轉，預期壽命亦愈來愈長；而現時住院亦可能只是留院幾天，不再是過去的「小則兩星期，多則幾個月。」

小穎在出院入院、覆診時，臉上更開始重拾笑容；李澤荷指，救人是醫生天職，但如果最後透過服務能夠為重症病患減輕壓力，其實是最直接幫助到病人及其家人。

紓緩服務背後，是一個龐大的後援團隊。屯門醫院兒童紓緩治療團隊共有20名成員，除了兒科醫生及護士、醫務社工外，還包括營養師、職業治療師、臨床心理學家等等，他們都是在本來的工作上額外提供服務；團隊當中亦有一名兒童紓緩服務基金護士。

基金護士譚艷庄指，團隊會到病人家中家訪了解情況，再訂立一個度身訂造的護理計劃。除了醫務上的治療，基金過去亦曾經幫助兒童償願，包括為從未搭過飛機的病人提供一次歐洲之旅、簡單如為家人拍一張全家幅，願望都盡量實現。

好似多咗啲仔女咁。 屯門醫院兒科資深護士江彩霞

江彩霞同時是兩名孩子的媽媽，但對她而言每一個病患都是她的子女。（李家偉攝） 兒科資深護士：紓緩服務更能撫慰病人心靈 除了基金護士，醫院護士亦身兼重任。屯門醫院兒科資深護士江彩霞在兒科工作近30年，三年前加入兒童紓緩治療團隊。加入團隊的決定，也大大改變了她對工作的看法。「以前（在兒科工作）都係畀藥、餵藥、照顧、然後就收工」，但在加入紓緩服務團隊後，她能夠更立體地了解病人的需要、狀況，「鍾意啲咩，屋企情況係點都了解到。」因此更可以提供適當的幫助，相較於普通的兒科工作，她直言紓緩服務更人性化、更能撫慰病人心靈。 江彩霞在團隊中是醫生及病人的橋樑，除了統籌醫生與病人的會面時間，照顧好病人也是她的職責。育有兩名孩子的江彩霞，更明白兒童的需要；更令人鼓舞的是，長期的接觸令病人家屬更信任她及其團隊，比起病人與醫者，她們更像一家人：「好似多咗啲仔女咁。」陪伴過不少孩子走到盡頭，但能夠滿足到病人及家人的願望，她稱已感到十分高興。

屯門醫院兒童紓緩治療服務團隊被醫管局選為本年度的傑出團隊，李澤荷（右二）稱希望可以令更多人了解服務。（李家偉攝）

服務團隊獲選為今年傑出團隊之一

醫管局昨日（15日）頒發2019年度傑出員工及團隊獎，屯門兒童紓緩服務團隊在70份提名當中獲選為今年五隊傑出團隊之一。李澤荷表示，團隊在2016年至2018年期間，已服務了39名病人，然而全港約有1,500個小朋友需要紓緩服務。她表示，知道醫管局亦打算加強紓緩服務，屯門團隊作為先導團隊，希望可以令更多人了解服務，在增加相應人手及資源後，他日可以服務更多病人。