筍工｜旅議會日薪1500元聘人派隔離手環　日做8小時　2千人爭崩頭

不少患者因醫院床位、隔離設施不足，需要在家中留守等候。港府日前(21日) 對待入院治療或隔離設施的人士，陸續派發電子手環及抗疫物資包，旅議會是其中一個動員協作派發有關物資的單位，出價日薪1500元招聘人員上門派發隔離手環，總幹事楊淑芬說，昨日（22日）在社交平台刊招聘宣傳，大約三小時已有近2000人申請，反應非常熱烈，由於名額只有不足200個，因此即時「截龍」並進行抽籤面試，今日（23日）起陸續上班，不少仍待工作的業界人士「爭崩頭」，更一度被誤會沒有公開招募。



+ 3

本港新冠肺炎第五波疫情嚴峻，不少患者因醫院床位、隔離設施不足，需要在家中留守等候。港府日前(21日) 對待入院治療或隔離設施的人士，陸續派發電子手環及抗疫物資包，旅議會是其中一個動員協助派發有關物資的單位，今日有不少旅遊從業員指，昨日收到消息已經即時申請，但遲遲未有回覆，擔心早已額滿。

旅遊業議會總幹事楊淑芬說，昨日（22日）在社交平台推出計劃，大約三小時已近2000人申請，反應非常熱烈，由於名經額只有不足200個，因此即時「截龍」並進行抽籤，當中大約600人即時進行面試，「太多人申請，我地同申請人溝通後，應對合格即時會聘請，但有興趣的同業太多，我地盡量公平做」，部份分區的工作人員已在今日上班，不少為旅行社的領導、導遊。

楊說，工作人員會在工作的一至兩日內得知其工作時間，盡量「人人抽到都有份做」計劃暫定兩個星期，其後按疫情發展、入院或隔離設施的使用率定出下一步，暫時難以增加人手。

▼口罩令2月24日起重新適用於市民戶外做運動▼



+ 9

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



+ 2

據知旅遊業界人手主要為旅議會負責，其他機構同樣得到限額，不多於200名中籤及經面試的旅遊業從業員將協助負責到全港各區派發包括電子手環、防疫物資包工作，工作會分兩更進行，工作人員會獲得相應防疫物品作保議作保護，旅議會適時安排派送地點，指「絕對毋須與居安抗疫人士接觸」。

有關工作每天工作8小時，日薪1,500港元，即時薪有187.5元相當不錯，其後的名額增加後，會按次序給予本身已登記的從業員，有待創新及科技局通知，有關工作於未來需要增加與否。