暫托中心使用率低　勞福局研輕症長者直送暫託　並改作為院友檢疫

第五波疫情下，殘疾和安老院舍成重災區，勞工及福利局局長羅致光今日（26日）表示，院舍爆疫高峰期已過，但院舍人手短缺問題仍然緊張，社會福利署早前「破格」在內地直接聘用的短期照顧員，有630人已抵港，接受3天訓練後已被分派到不用中心工作，而同時在本地招聘的照顧員，首三批則只有104人，已陸續接受訓練落場工作。

對於社署營運的暫托中心使用率偏低備受質疑，他表示，在衞生署和醫管局評估後，院友將會直接送往暫托中心，強調希望可以做到「床等人」，當局亦正計劃將部分暫托中心改為院友檢疫用途。



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勞工及福利局局長羅致光表示，安老院舍疫情在3月6日已到達頂峰，單日新增73間院舍爆疫，大量確診個案增加安老院舍和醫院壓力，但隨後安老院舍的疫情逐漸回落，到昨日（25日），14天確診數字已回落至971人。

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他續指，社會福利署破格在本地和內地直接聘用短期合約照顧員，本月初在內地直接聘用的3個月短期照顧員中，有630人已抵港，接受3天訓練，學習照顧、護理體弱長者，便會到暫托中心工作，當中有600多人已派到不同的中心。

而社署亦有同步在本地招聘，共接獲5,500宗申請，首批獲聘的42人已完成訓練，安排到壓力較大的院舍提供服務，第二批22位職員今日仍在接受訓練，第三批40人則會在下周開始訓練。

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羅致光續指，疫情令人手短缺問題惡化，為紓緩有關問題，故勞工處有時限放寬安老院舍及殘疾人士院舍通過補充勞工計劃，輸入護理員的部分規定，為期三個月。截止昨日，勞工處共接獲350宗外勞申請，涉及2,209名護理員，當局已批出312宗，涉及1,764名護理員，其中291人為安老院申請，餘下的21宗則為殘疾院舍申請。

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他又指，疫情發展迅速，檢疫中心在短期後內轉為長者暫托中心，改由社署管理和營運，當局正增設相關設施，啟德郵輪碼頭的社區隔離中心亦已於周一（21日）啟用，本身有1,188個床位，現時啟用400個，而荃灣西約體育館的暫托中心亦會後下周一（28日）投入服務。

為加快分層分流的安排，在衞生署和醫管局評估院友健康狀況後，將會直接將病情穩定的輕症院友，由院舍送往暫托中心，以減低送院壓力，並為爆疫院舍提供喘息空間。對於暫托中心使用率低而備受質疑，他反駁指，應以另一個角度關注暫托中心的使用率，希望可以做到「床等人」，而非「人等床」，並預料下半年大部分相關設施都是備用狀態。他又指，在支援院舍和善用設施的大前提下，當局正計劃撥出部分設施，作為院友的檢疫用途，亦即回歸亞博館本身的用途。

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被問到會否煞停暫托中心計劃，特首林鄭月娥強調，有關中心是要紓緩病床和安老院舍壓力，除了現時的6間暫托中心，未來會繼續建設多幾間，包括洪水橋的社區隔離設施內，亦會撥出200張病床都是屬於暫托中心，否認會「煞車」。

羅致光表示，第五波疫情揭示相關支援設施的不足，需要在第六波疫情來臨前，加強應對能力，勞福局常任秘書長劉焱將會帶領成立跨部門檢討小組，成員包括發展局、機電署、食衞局等代表，首先研院舍通風設施、防疫指引問題，下周將會首次開會。