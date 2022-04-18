訓練場所長期關閉　獨木舟港隊失戰奧運機會　港將：被疫情玩弄

去年的東京奧運，港將連連報捷，為本港運動發展揭開新一章，可是獨木舟港隊卻因為疫情、隔離等因素，被叫停參加奧運資格賽，痛失參加這四年一度國際體壇盛事的入場券。雖然可以全國運動會登場，卻要在酒店隔離三周，無法在賽前加操，總教練Peter Matus想起隊員的經歷，慨嘆「心也碎了。」

儘管如此他們未曾言棄，繼續苦練力求9月在杭州舉行的亞洲運動會能創下佳績，但卻本港一月初卻爆發歷來最猛烈的第五波疫情，訓練場所勒令關閉，訓練多月的成果幾近白費，面對政府強硬的「清零」政策，一眾年輕港將不禁反問自己：仍剩下多少光陰虛耗，心裏多番掙扎去留。



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年屆50多歲、來自匈牙利的Peter Matus，前年7月被香港航空解僱後，曾是匈牙利獨木舟國家青年軍的他，去年11月轉換跑道，成為獨木舟港隊總教練。Peter多年前已在港隊跟操，看着隊員走過高山低谷，但天不從人願，划艇40多年，無想到疫情成為其運動員生涯最大的衝擊，亦再一次擊潰其剛起跑的第二事業。

休賽期訓練被打斷

第五波疫情一月初來襲，獨木舟總會關閉沙田石門和斬竹灣訓練中心，操練被迫腰斬，看着隊員一步一步地成長，他不斷鑽研新的技術、參考其他國家隊的訓練，帶領隊員繼續向前，但一切努力都付之一炬：「這次的防疫措施再次打擊我…訓練的連續性被截斷，每個訓練、每個計劃，都取決於前一日的成果，並分為不同階段，現在我們是在強化體能的階段，這是休賽期的工作（offseason work），這是你唯一增加耐力的機會。」

一切都已經消失，我們不單止錯過一周六次的健身訓練，而是整體體能和條件都在倒退。 獨木舟港隊總教練Peter Matus

令他更心痛的，是看着隊員去年9年到陝西參加全國運動會時，被迫在酒店隔離三個禮拜，痛失賽前鍛練的機會，Peter痛斥安排對港將不公。

他們要在隔離酒店虛耗三周，我心也碎了，這對他們並不公平，他們要與十分強勁的中國選手競賽，他們從未缺席任何一次訓練，而港將僅可以在酒店做掌上壓三周，然後便要直接落場對壘，不應該這樣運作，這樣會影響他們的心理、自我價值或自信。 獨木舟港隊總教練Peter Matus

Peter Matus。（張浩維攝）

港將：隔離21日已輸在起跑線

其愛將、男子500米雙人（K2-500）獨木舟代表張朗然（Austin）不禁慨嘆，落場參加全運會前，只能在酒店房內健身、以維持體能，但無法在水上熟習「水感」、「艇感」已輸在起跑線。他無奈地說：「21日冇得扒艇，同21日都專心扒艇，分別係好大，尤其是係比賽前…基本上爆發、反應，所有野都係會差咗好多。」最終他在八強止步，表現遠遜預期。

對他來說，全運會至少也有落場的機會。加入港隊兩年的他，與其他運動員一樣，視奧運為目標，愈操愈勇的他，本來有望代表港隊衝擊奧運獎牌，惟總會卻基於疫情、隔離等因素，取消參加去年舉辦的「亞洲輕艇激流錦標賽暨奧運資格賽」，Austin連同一眾戰友白白喪失奧運入場券。

他不禁苦笑遭疫情玩弄，同為港隊代表，卻只能隔着電視、看着其他項目的選手在遙遠的彼岸爭勝、連連報捷，辛酸自知。

又試過冇得練啦，練返嘅時候又同你講冇得去比賽，係畀呢個疫情玩弄可以話係，即係好反覆，不停有啲假希望，跟住又冇咗…都好可惜。 獨木舟港隊代表張朗然Austin

「人生有幾多個10年？」大概是Austin過去一段時間最大的掙扎，大學畢業後，在家人的反對聲音下，堅決加入港隊，本來目標定在兩年內要做出成績，他的期望大概已落空，現時已報讀教師文憑課程，為自己「鋪後路」，畢業前的短短一兩年時間，可能是Austin「衝牌」的最後機會。

靜水競速卻只能到風高浪急大海訓練

面對疫情種種阻撓，他未敢言棄，在家操練體能外，又借用總會的划艇機練習，「總之搵方法畀自己繼續，keep住有得訓練，叫做唔好跌咁多狀態。」

他更不時搬着沉甸甸的獨木舟，與Peter到烏溪沙和西貢等自行出海練習，在種種挫折和難關下，繼續「盡做」：「我哋係靜水競速，但係香港最多係個海，你好難搵到一個地方好似城門河咁靜，有一條大直路，有曬所有mark嗰啲距離。」

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現時半隊港隊成員有幸隨隊到澳洲訓練，終於能暫時打破訓練場地被關閉的困局，港隊下月起更會到捷克、波蘭和加拿大三國參加世界賽「2022 ICF Canoe Sprint World Cup」，但9月能否如願參加9月在杭州舉辦的亞運會仍是未知之數。

仍抱着一絲希望的Austin，寄望能在亞運會打破自己的紀錄，或是香港紀錄，為運動生涯寫下新的里程碑，但被問到有沒有信心，他卻不禁長嘆：「係咪理想中嘅狀態…呢個係難啲，即係你點都一定想更加好，但係本身lockdown之前，大家好明顯地進步緊，我都覺得自己keep住進步緊，係right track，但係無啦啦就封曬（訓練場所），咁就好難keep到，有冇信心就真係一半半。」

面對着一波又一波疫情，加上「清零」政策，Peter心痛隊員要不斷面對隔離的難關，但停止比賽卻會令隊員失去作戰經驗，他正考慮舉辦本地賽事，為隊員重拾下水競賽的經驗，並藉此進一步推廣現時剛開始受興起的獨木舟運動，讓更多有潛質的年輕人能發光發亮。