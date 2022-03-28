天水圍小學設「元宇宙」學習空間體驗活動　提升學生自主探索能力

全港中小學及幼稚園在第五波疫情下提早於3月至4月放「暑假」，學生留家抗疫，位於天水圍的津貼小學中華基督教青年會小學決定利用此「特別假期」，讓學生安在家中享受「元宇宙」學習空間(Metaverse Learning Space)體驗活動，培養學生的自主探索能力，發揮非凡創意。



新冠病毒疫情肆虐逾兩年，學生不但難以外遊開拓視野，連與同學和老師互動也不是易事，校方認為「元宇宙」概念更能在此刻發揮其作用，在校內建設「5G元宇宙智慧校園」，包括「5G元宇宙智慧教室」及「元宇宙智慧運動中心」，並引進了不同的科技導向，包括AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)、AI(人工智能)、5G等等，期望透過「元宇宙」學習空間，帶領學生在不同的學習場景中進行體驗式學習。

AR或VR是組成「元宇宙」的主要技術，「元宇宙」的理念正正就是「沉浸式體驗」，好像人類打造了多一個「虛擬平行時空」。「元宇宙」好處是可以重新設計學習空間及定義，打破時空限制，並能以VR技術或配合AI，與多人一起連線，進行不同的互動、沉浸式科技學習。學生可以利用虛擬身份及VR裝置，與多人溝通、進行虛擬遊戲、運用虛擬貨幣購物，以及與世界各地的人，在不同的場景下進行互動學習。

校方指，學生只需安坐家中，佩戴由學校預備和提供的VR設備，包括VR頭盔及手操控器 ，便可猶如置身於世界不同地方，包括肯亞的草原、印度尼西亞的水底世界、馬來西亞的森林等，更可透過Mission:ISS到太空完成任務，如在太空站內按鍵、操控機械臂及太空漫步等。同時，學生們可利用VR裝置，與多人溝通、進行互動學習及討論。

該校校長程志祥表示，在「5G元宇宙智慧教室」中，校方以Oculus Quest2建設了不同的課堂空間，讓學生不用回校，便能與老師和同學一起進行互動課堂及討論，甚至可延伸互動學習至世界各地，與不同地域的小朋友一起學習；老師也不再只能在傳統課室上課，而可根據不同教學活動的特色，在「元宇宙」的世界內共享豐富的教學資源，小朋友也可根據自己的學習興趣及進度，實現既能個體化學習，也有「元宇宙」相互聯繫的特性。

程校長續稱，校方引進「5G元宇宙智慧教室」計劃，主要希望讓學生們親身體驗，從實踐中學習，透過虛擬場景的體驗、參與、互動，去感受課堂。此外，學生亦可利用「元宇宙」學習平台，運用不同設備如電腦、平板電腦及VR頭盔等，發揮創意，創作自己的虛擬活動室。校方的目標在於協助學生認識創科世界，了解各科技的特性，培育小朋友不僅只接收服務，更可於學校認證的「元宇宙」內發揮非凡創意，創作自己的意念。