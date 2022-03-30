護士人手增　對抗第五波

面對嚴峻疫情，我們的前線人員既有香港訓練的新力軍，也有仗義的內地援手。他們的加入，無疑即時增強了我們面對疫戰的實力，讓我們能繼續對抗第五波疫情 。



我先談談內地援手，記得早在2007年，醫管局已與廣東省衞生廳合辦「粵港專科護士培訓計劃」，該計劃涵蓋多個專科，包括深切治療科、急症、手術護理、骨科、婦產科、精神科等。為期數年的計劃為兩地護士同工奠定長期交流學習的基礎，不少護士更彼此建立起情誼，路過相互之城市，也會順道拜訪問候一下。



及後，醫管局繼續通過醫管局進修學院及各醫院，延續本地與內地省市的交流學習。可見，當年的合作已為中港護士交流埋下並肩照顧病患的契機。



撰文：醫院管理局總護理行政經理潘恩榮



如今港人面對嚴峻的第五波疫情，亦得到了中央政府及時的援助，派出內地援港醫療隊來港，超過三百九十名的成員與我們的同事一起在新冠治療中心 (亞博館) 以協同運作模式治療新冠病人。我想如果沒有當日合作的意向基礎，以及多年來持續不斷跟大灣區及各省市的專業交流活動，今日兩地醫護合作亦未必能如此順暢。

中港醫護攜手醫治新冠病人，共同對抗第五波疫情。

本地培訓方面，早前社區出現大量確診個案時，我們已特別增設熱線，由一小隊護士和專職醫療的同事去解答正在等候入住隔離設施的無症狀或輕症確診者查詢，並提供感染控制建議。後來，隨著患者持續增加，熱線小組的工作量越來越巨大愈來愈多，負責的同事實在接應不暇，急需人手，然而在護士人手緊張的情況下，如何再撥出人力協助成了一大難題，不少同事均已調派到各社區治療及隔離中心照顧患者。

幸運的是，我們有一大班熱心的護校學生義工、大專院校的護理系學生及老師、地區康健中心的護士及同工主動提出幫忙成為熱線專員。我衷心感謝這批「新力軍」的加入，有了他們，我們才有人手去處理較複雜的個案及急增之電話查詢。

到三月中，政府推出「隔離護理觀察系統」，確診者會通過系統申報病徵，我們的護士團隊從中找出病況較嚴重的確診者，主動致電給他們瞭解病情，必要時轉介遠程醫療諮詢，又或轉介指定診所，為他們提供適切的照護。「新力軍」師生義工也主動表示可以幫忙，希望可以爭取時間協助那些需要多加心思照顧的長者。特別一提，「新力軍」不單是護士學生們，也有公共衛生學科、各醫療科學之同學及老師，大家都熱心參與。

打贏疫戰殊不容易，但我相信經此一疫，不論對資深護士或醫療專業新手者而言，都是一個難得的學習機會，為日後的臨床專業生涯帶來重要影響。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

