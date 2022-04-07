疫情｜增2644宗確診　97宗死亡個案　27歲哮喘男出院後不省離世

疫情持續下跌，今日（7日）新增確診個案跌至2644宗，連續兩日跌穿3000水平，較昨日再跌逾百宗。死亡個案新呈報97宗，跌穿三位數，但總染疫死亡率為0.71%。 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，因確診至死亡之間或有一至兩星期的時間，故死亡數字個案回落速或會滯後一至兩星期。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，昨日離世的個案中，涉及一名只有27歲的男子，因長期哮喘入院，出院後病毒量低，昨日在家中暈倒後，送入急症室已無呼吸及心跳，搶救無效。



本港今日新增2,644宗確診個案，包括1368宗核酸檢測陽性及1276宗快速檢測陽性個案，當中有12宗為輸入個案。

輸入個案中，有3宗輸入個案來自機場臨時採樣中心，即「檢測待行」找出，均為4月6日抵港，分別由新加坡、阿聯酋及泰國來港；另外有9宗為檢疫酒店檢疫期間確診，有6宗是旅客來港第5日的核酸檢測驗出陽性，全部由4月1日到港，包括5宗來自泰國、1宗來自南非，其餘3宗個案為快速測試驗出陽性，分別在4月1日由英國到港、4月2日由韓國到港，及4月4日由加拿大到港。不過，今日未有航班因而熔斷，無航線被禁飛

院舍方面，雖未有新院舍爆發，但仍有33間安老院舍及9間殘疾人士院舍出現感染個案，合計有67名院友感染。

死亡人數回落會有一兩周滯後

死亡個案方面，歐家榮說，新呈報多97宗死亡個案，總體病死率為0.71%。死亡人數今日終跌低於100宗，歐說，能看到整體個案和死亡個案的趨勢均見回落，但因確診至死亡之間或有一至兩星期的時間，故死亡數字個案回落或有一兩周的滯後。

27歲男死者病毒CT值為42.7達出院要求

劉家獻說，昨日有90人離世，滯後呈報有7宗，為4月5日至7日的離世個案。劉指出，昨日有兩名年輕患者離世，其中一人只有27歲，他本身有長期哮喘，沒有新冠疫苗接種紀錄，過去曾試過因哮喘重複入院甚至入深切治療部，其哮喘本來已控制得不很好。劉說，該病人在3月16日因哮喘病發入東區醫院，獲處方抗生素等藥物，18日出院時留下的核酸檢測樣本呈陽性，但CT值為42.7，已達出院病毒值要求，他回家情況亦穩定且「冇乜問題」。

其入院快速檢測呈陰性

不過，該男死者昨日在家暈倒，救護人員到場後發現已無心跳及呼吸，即時急救並做心肺復甦，入院時已仍無呼吸心跳，搶救無效，當時快速測試檢測呈陰性。劉家獻指，該男死者入院3天，不會評論是否住院時感染病毒抑或復陽，有關個案會由公眾殮房法醫視乎需否解剖以找出死因。

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另一死者患乳癌曾向指定診所求醫

另一名年輕死者為52歲，劉家獻說，死者本有乳癌並已擴散到身體不同部位。他說，死者沒有新冠疫苗接種紀錄，首在3月12日自行作快速測試結果呈陽性，當時沒有特別求醫，但相隔幾天後曾去指定診所看醫生，主要有喉嚨痛及流鼻水，獲發普通紓緩病徵的藥物，亦有看腫瘤科並有就此調校過乳癌治療藥物，不過昨日暫時未知何故，突然家中暈倒不省人士，到急症室前已無心跳及呼吸，會由公眾殮房法醫看有關個案。

籲康復者若不適要盡早求醫

劉家獻指，按現時機制，驗出對病毒呈陽性結果後28日死亡，都會呈報有關個案，過去公布數千個的死亡個案都是使用同一機制，但有關死亡個案是否與新冠病毒有關需要逐一按病例研究。不過，劉呼籲，即使曾感染新冠病毒並已康復，若有不適都應盡早求醫，指有市民可能康復後感少許不適而未有太在意，認為不論任何情況，有不適都應做檢測並求醫。