5男港鐵樂富打麻雀至彩虹　4人並用長者卡乘車　各罰1千警斥自私

去年網上流傳影片，有數名男子在繁忙時間，帶備麻雀枱上港鐵，並在行駛中的車廂內，由樂富打牌至彩虹站。警方及後拘捕5男，並揭發其中4人是使用長者八達通乘搭港鐵，其中一被告稱只是假扮打麻雀排趣片，準備與人分享。5人被指違反《香港鐵路附例》，他們今(11日)在九龍城法院承認在公眾地方犯的妨擾罪，各被罰款1000元。警方的發言人斥被告行為自私，行阻礙車廂內的通道，提醒市民不要因一時貪玩而違法。



5名被告包括學生及攝影師

五名被告：何浩源(27歲，地盤技術員)、翁浩銓(21歲，學生)、彭呈壹（20歲，學生）、徐栢軒（24歲，學生）及崔智淵（21歲，攝影師）。他們同被控1項「在公眾地方犯的妨擾罪」，指他們於2021年10月13日，在車廂內打開麻雀枱、打麻雀和拍攝。首被告另被控1項「不得將車輛、動物等帶過鐵路處所」，指他攜帶過大行李進入港鐵，即一張麻雀枱。另外4名被告則被控「車票遺失、損壞或過期而乘搭列車」，指他們使用樂悠咭。

網上流傳數人在港鐵車箱內竹戰的情刑。(詳看下圖)

樂富站竹戰至彩虹站

案情指，5名被告於去年10月13日約下午6時許，進入港鐵尖沙咀站，當時首被告手持一張麻雀枱。他們乘搭港鐵至旺角，再轉乘觀塘綫的列車，前往調景嶺方向。當列車到達樂富站時，第二至第五被告開始「竹戰」，首被告則負責以手機拍片。他們之後收拾麻雀，於彩虹站落車。

首被告稱扮打牌拍趣片

警方接手調查，於翌月拘捕各人。他們在警誡下作出招認，其中首被告稱當時他們假扮打麻雀，拍攝有趣的影片，和他人分享。另外四被告則承認曾使用長者八達通。

警斥被告行為製造噪音

警方鐵路警區總督察段雅倫在記者會時，斥被告的行為自私，阻礙車廂內的通道，除了會對其他乘客造成不便和製造噪音外，更有可能構成危險，令其他乘客受傷。雖然被告的行為只為自娛，不涉金錢交易，但段提醒市民，進行任何活動都要守法，亦要尊重他人的權利，和顧及他人的安全。他提醒市民不要因一時貪玩，而誤墮法網。

案件編號：KCCC727/2022