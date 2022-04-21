餐廳董事涉又一城助犯逃走　官指未證被告是涉案者　裁罪名不成立

餐廳董事涉於2019年11月，在九龍塘又一城連環襲警多名警員，意圖協助被捕者逃走，一名女疑犯最終逃脫，經理事後在家中被補。他早前否認4項襲警及1項協助、教唆、慫使或促使合理羈押下逃離罪受審，案件原為區域法院案，今（21日）移師至西九龍法院裁決。暫委法官許肇強指，雖然他對被告的不在場證據有保留，惟當日多名警員在混亂的情況下，對襲警白衣男僅有數秒的觀察，涉案閉路電視又無法清晰拍到對方的外貌及車輛車牌，未能確證被告就是該白衣男，裁定其罪名不成立。



被告韋穎恆（37歲，餐廳董事），被控於2019年11月10日在又一城L1層襲擊執行職責的警務人員A、B、C、D，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女子逃離警員C的羈押。

被告韋穎恆稱當日要到另一餐廳處理事務，當日並不在案發現場。(劉安琪攝)

被告辯稱當日不在現場

許官裁決時指，辯方並不爭議片中白衣男當日的確有連環襲擊多名警員，但質疑涉案5名警員對於被告的辯認。被告自辯時指，他當日因餐廳分店結業，要將分店的數十部電視搬回主店交收，故並沒有出現在案發現場。許官質疑這並非重要商業交易，被告作為餐廳董事沒有必要親自參與。雖然被告解釋因有文件要簽署而出席，但他既遺失了該簽署文件，又未有向接收方索取副本呈堂，許官因而對其不在場證據有好大保留。

控方指5警均認出被告

控方卻指，當日有多個地方拍攝到該白衣男前往及離開案發地點的路線，而其所駕駛的白色私家車亦登記在被告公司及其電話名下，白衣男手臂上的紋身位置與被告接近，兩人的身形相似，與5名警員成功在認人程序認出被告互相配合及支持，因此認為被告就是該白衣男。

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官認為有認錯人風險

許官則認為，數名警員事前與白衣男素未謀面，當日情況混亂，襲警事出突然，受襲警員的注意力非集中在同一個方向。他們均指在認人程序中透過被告的雙眼認出對方，惟他們由此至終均未描述被告的雙眼，解釋其雙眼有何異於常人之處可一眼認出。加上，他們是在案發後一個半月認人，當時被告戴著口罩及浴帽、身體以毛巾包裹，許官認為此加大警員認錯人的風險。

許官稱就認人他不會給予絕對比重。考慮到被指拍到白衣男的閉路電視片段不是太遠，就是像素太低，無法確認該人的外貌及車牌，故即使他與被告外形相當接近，仍無法肯定為同一人，終裁定被告罪名不成立。

案件編號：DCCC 218/2020