迷暈16歲女兒再掐頸　患抑鬱五旬婦認誤殺罪　稱受2019年示威影響

患有抑鬱的五旬婦疑因擔心16歲的女兒拍拖，把混入紅酒和安眠藥熱水，給予女兒飲用。待女兒被迷暈後，再割女兒手腕和掐其頸。五旬婦其後圖跳樓自殺，但鄰居發現她危坐窗邊，事件報警。她因此獲救，但其女兒不治。五旬婦被控1項謀殺罪，她因精神問題犯案，今(26日)在高等法院承認誤殺罪，獲控方接納。辯方求情望法官判處感化，又指2019年的社會動盪是被告犯案的其中一個觸發點，但現時事件已過去。法官先替她索取感化和背景報告，把判刑押後至5月17日。



被告郭蓮彩（54歲），原被控一項謀殺罪，指她於2019年10月10日，謀殺徐樂頤（16歲）。她否認該罪，但承認誤殺罪，獲控方接納。

案情指，被告和女兒同住天水圍天恒邨一單位。於案發日早上六時許，鄰居發現被告坐在自己單位的窗邊，事件報警。警員於9時許進入單位，消防員控制被告。

警員並發現被告女兒躺在床上，被毛氈遮蓋，床上共染有血跡。救護員檢查時，她已沒有脈搏，右手腕有刀傷。左手腕受傷的被告被送院，期間被告自言自語，透露殺死女兒。警員因此拘捕被告，她在警誡下稱：「我覺得個女變咗，所以我比咗啲安眠藥比佢飲，跟住用生果刀殺佢，我殺咗佢，我都唔想做人，我都有鎅自己」

被告郭蓮彩今承認1項誤殺罪。(資料圖片)

被告稱把安眠藥和紅酒等混入熱水 讓女兒飲用

被告在錄影會面指，曾把50粒安眠藥、一些治療抑鬱的藥物和紅酒，混入熱水中，再把其中一半給予女兒飲用。被告在女兒入睡時，用刀鎅女兒的手腕，期間女兒曾表示痛楚。被告其後煮午餐肉，準備讓女兒享用。此外，被告亦寫下遺書，並打算跳樓自盡。她已深感後悔，不能原諒自己。

法醫指， 女兒的死因為其頸部被施加的壓力，以及受抗抑鬱藥和安眠藥影響。而女兒頸部的傷勢，符合被告稱女兒的頸曾被按著一陣子。至於女兒右手的刀傷，則非致命的傷勢。

被告自2004年起向精神科求助，曾被診斷患有抑鬱，曾多次試圖自殺，而近年她的情緒穩定。被告於2019年8月覆診，當時她稱擔心女兒拍拖，被告亦受示威影響。此外，精神科醫生認為被告案發時有嚴重抑鬱症。

辯方指 事件對被告已是一個懲罰

辯方求情時指，望法庭可判處被告感化令。辯方解釋，根據其中一名精神科醫生的報告，被告並不需入院治療。此外，被告犯案受2019年的社會動亂影響，但現時事件已過去。

惟法官對此有保留，並指不想傳遞訊息，任何人可隨意奪去家人的性命。辯方強調，被告案發時受精神病影響，而奪去女兒性命一事對被告而言，已是一個懲罰。

法官最終仍先為被告索取背景和感化報告，把判刑押後至5月17日，但他強調不排除任何判刑選項。

案件編號：HCCC237/2021