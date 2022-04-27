運輸工持刀三度行劫 稱社會動盪和疫情影響工作 判囚五年半

有多個案底的運輸工涉出獄後7個月，先後持刀行劫工業大廈的收費寫字樓和兩名的士司機，成功劫去近5000元，但最終被捕。他今(27日)在高等法院承認3項搶劫罪，並在求情信中稱受近年的社會動盪和疫情影響，工作量大減，因經濟困難才以身試法。法官指事主於晚上，在僻靜處遇劫，必定受驚，最終判運輸工監禁5年半。



被告卓文迪，33歲。庭上透露他已婚，並有一名四歲女兒。他有11個案底，包括偷竊、販毒。他因販毒罪被判囚46個月，於2019年7月獲釋。

短時間內行劫兩的士司機

案情指，戴帽及口罩的被告於2020年2月14日晚上9時許，持1.5呎長的刀，到葵涌打磚坪街一工業大廈，向停車場收費寫字樓內的女保安聲稱打劫。被告劫去抽屜內的300元和女保安價值3000元的電話，然後逃去。

被告再於同月16日清晨2時許，在葵興地鐵站外登上一輛的士。當的士駛至長沙灣道近元州邨時，被告亮刀聲稱打劫，的士司機遂交出約1200元現金。惟被告數分鐘後，再於長沙灣道登上另一輛的士。當的士到達打磚坪街時，被告再持刀行劫。該名的士司機交出300元，然後假裝取出銀包，趁機離開的士，而被告亦逃離現場。事件報警後，警方於同月22日拘捕被告。

被告在錄影會面稱，自已原為運輸工人，但因新冠疫情而失業，遂犯案。而他已把打劫所得，購買奶粉和尿片。

法官指事主必定受驚

法官判刑時引述辯方的求情，其中被告的求情信提出，因2019年的社會動盪和2020年的疫情，他原本的全職工作變為以日薪計算，工作量大減。他因經濟困難，才干犯本案。

法官接納被告單獨犯案，案中未有事主受傷，但法官指事主於晚上，在僻靜處被劫，必定受驚。法官最終判三罪，判處被告監禁五年半。

案件編號：HCCC219/2021