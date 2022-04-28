港男涉侵吞合資澳門工程公司780萬公款　日前內地入境澳門被捕

一名陳姓港男涉侵吞合股工程公司近780萬元(澳門元．下同)公款，日前經港珠澳大橋入境澳門時被捕。據澳門傳媒報道，涉事陳姓男子於2019年與一名澳門男子合股開設工程公司，2019年中被發現擅自挪用公司203.5萬元償還其舊公司債務，更以公司名義，私自開出三張合共576萬元的支票到其名下。



澳門司警今日交代案件（Facebook 司警教室圖片）

涉案港男藉帶來1.5億元工程 取得公司一半股權

據澳門傳媒報道，一位澳門男子早年於新口岸開設工程公司，2018年因公務認識涉案的43歲陳姓港男，直至2019年，該名香港男子向事主表示，有意入股其工程公司，在雙方協議下，港男以可以帶來工程工作為條件入股，佔公司一半股權。在入股之後，港男的確先後為公司帶來逾1.5億元的大型酒店工程。

到2019年5月，工程公司收到一筆逾622.7萬元的工程費，但事主發現港男將其中逾203.5萬元，用作償還其舊公司的債務。事主之後再發現，港男更曾私自以公司名義，開出三張合共576萬元的支票到其名下，懷疑有人挪用公款，遂向檢察院檢舉。

4月25日於港珠澳大橋入境澳門被補 移交檢院跟進

澳門司警去年11月就案件展開調查，今年4月25日於港珠澳大橋，截獲從內地入境澳門的涉事港男。在調查期間，港男承認曾以公司名義，為其舊公司「填數」，但強調獲得事主同意；至於三張支票，則是用作工程公司的日常開支，但未能出示證明文件。

澳門司警認為港男有挪用公款跡象，以相當巨額信任之濫用罪落案訴，移交檢院跟進，警方將追查三張支票款項去向。