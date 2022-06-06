公共廁所智能化　提升衛生程度更加強城市歸屬感

公眾地方的洗手間往往予人骯髒污穢之感，加上部分公共廁所地面經常濕滑又及不時傳出異味，令一般市民都敬而遠之。政府近年致力改善公廁環境，包括舉辦公共廁所設計比賽，期望提升公眾對公共廁所的觀感；當局亦大力推廣公共設施智能化，有醫院早前推出智能化廁所的先導計劃，廁所設溫度及濕度感應器，會按需要加大抽氣量等，讓市民有更優質的如廁體驗，長遠更有助提升大眾對城市的觀感。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



新冠病毒傳播速度快，甚至有指家居廁所的去水口位置亦成為病毒傳播的渠道，疫情期間筆者亦曾不時接受傳媒訪問討論此議題，解說關於如煙囱及擾流效應、垂直或橫向等播疫途徑，可見廁所衛生情況不容忽視。

除了私人洗手間，公共廁所的衛生問題同樣受到關注，因過去有研究指，公共廁所的整潔程度除了影響環境衛生，亦與使用者的習慣有相互影響，若一所廁所清潔又有足夠廁紙等用品，使用者會比較愛惜設施，長遠而言對整個城市亦較有歸屬感，給予市民及外訪者有一個良好的體驗。

因此，早於疫情爆發以前，本港政府已有計劃去提升公共廁所的整潔度及衛生程度等，如數年前政府曾舉辦名為「廁世代」的公廁設計比賽，希望集思廣益去改善現時公廁的設計，亦有助推廣善用公廁、愛護公共設施的文化。為改善廁所環境，當局亦曾進行公眾諮詢活動，如舉辦「請廁教：香港公廁再發現」設計思維項目，邀請相關公廁持份者、工程業界及設計業界等，聽取他們對改善公廁設計的建議。

筆者當年曾是公廁設計比賽的評審之一，選評各方作品時發現，不少作品超越了傳統思維，如有設計集中處理氣味問題，有人想出將一般放於公廁地上的倒轉「哨子形狀」乾風機，藏於地下設有細長出風口的矮櫃內，令抽風機不會外露，需要時可隨時開啟令地面保持乾爽，風機又不會擋著廁所通道影響使用者。

另外，有人提議在公廁洗手盥上鏡面暗藏液晶顯示屏，以展示重要資料如天氣情況，如若公廁位處鐵路車站內，顯示屏更可展示列車到站及出發時間等資料，大大方便市民。整體而言是次參賽作品設計創意十足，大都是以人為本、採用更具成本效益的組裝合成或模組化的建築設計，既美觀又實用，亦加入了智能科技元素，令人耳目一新。

除了一般公廁，部分使用量較高的醫院廁所，亦花不少人力及物力才可令環境較如理想。當局見及越來越多設施以人工智能科技技術，早前在九龍一所大型醫院試行名為「智聰廁」先導計劃，以智能科技去改善其中一間位於分科門診的廁所，「豐富」患者及市民對醫療服務的體驗。

該廁所過去因使用量高，為更好改善衛生情況，洗手間引入了空氣監察系統，定時監測溫度、濕度、臭味和懸浮粒子等，若濕度較高等，廁所內的抽風機會自動運作，加大抽風量以確保環境清潔乾爽；為方便使用者，廁所門口的顯示屏亦可顯示廁格使用情況。管理方面，當局亦會善用智能系統，以大數據分析不同時段的使用率、消耗品用量和清潔服務表現，以協助他們規劃清潔人手及補充消耗品的時間表等。

該先導計劃仍在試行當中，若反應好，希望考慮可以能進一步在其他醫院推廣；同時政府亦曾進行類似的公廁研究，期望能整體提升公共廁所質素，加強香港作為一個國際大都會的城市形象。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

