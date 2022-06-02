DSE｜退休校長賴炳華請纓往竹篙灣監考　身教鼓勵考生打破代溝

DSE中學文憑試確診考生堅持應考的毅力令人敬佩，但仍要感恩背後一眾考務人員的努力、付出及照顧。剛退休的李求恩紀念中學校長賴炳華身體力行支持年輕人，在第五波疫情失控式爆發之時，主動請纓到竹篙灣社區隔離設施監考，以身作則告訴社會「60幾歲唔係社會負擔，仍然可以為社會做嘢」。



監考兩天 每天凌晨5時起床

去年結束17年校長生涯的賴炳華表示，得悉考評局今年安排染疫考生亦可前往竹篙灣應考，即聯絡好友，報名參加考務人員工作，並獲安排在5月4日及5日監考兩科目，即物理及企業、會計與財務概論。竹篙灣較為偏遠，他稱每個監考日均要早上5時起床，對於「退休人士」來說較少機會摸黑起床，故印象特別深刻。

太太曾反對 耐心遊說有足夠保護

不過，自動請纓的過程亦並非一帆風順。賴校長透露，太太初時反對他的決定，因覺得疫情危險，「佢話你打完第三針都要唞成日，屋企又唔止你一個。」他細心向太太解釋，已打齊三針，而且現場有足夠保護裝備，幾過一番遊說才獲太太首肯。

賴炳華（右）曾在竹篙灣監考兩天。左為黃子諾。（受訪者提供）

會考時曾獲老師幫助 冀接棒鼓勵年輕人

賴校長透露，積極參與今次DSE監考原因並非為報酬，而是希望證明60歲以上人士並非社會負擔，仍然可為社會出一分力。他分享70、80年代中五會考時故事，稱當時曾有老師在信封裡放兩張20元給他，以備遲到要坐的士車錢。

老師唔需要咁做，但咁做鼓勵到學生，我都希望同今年學生講，其實有好多唔識嘅人好錫佢哋……個社會成日講撕裂，我希望鼓勵到多啲唔同年齡人士，老人家並非一成不變。 退休校長賴炳華

+ 2

今屆考生是「城市的心肝寶貝」

賴校長形容今年考生是「城市的心肝寶貝」，政府花耗資源協助該批考生順利完成考試，竹篙灣的監考員、民安隊等等均盡心盡力「錫住」他們。在監控屏幕看著考生努力答卷，賴校長坦言考生表現未有辜負「城市」的期望。

23年前曾見考生開考即想離開 樂見確診考生戰鬥至最後

他憶述對上次一次監考公開考試已是23年前，記得曾有一次英文科考試，見到一名考生剛開考即舉手，詢問是否可以離開考場，自己作為人父，亦感覺都悲傷，「覺得佢父母慘，父母畀好多錢湊大佢。」故今次看到一些確診考生或許身體抱恙，但仍努力答題，戰鬥到最後一秒，亦由衷感到安慰。

身邊朋友成日覺依家後生仔唔掂，但其實每個年紀都有令人鼓舞嘅人。 退休校長賴炳華

+ 1

監考過程認識年輕一輩 打破代溝傾「花姐」

賴校長笑言今次監考經驗十分「好玩」，更認識了一眾年輕後輩，當中包括同為監考員的港大博士生黃子諾，二人雖只碰面一天，但已一見如故結為好友，偶爾會討論教育議題，談到一半又會扯到生活細節，話題不斷。賴校長認為，社會常指有「Generation Gap（代溝）」，但年長一輩與年輕一輩並非無話題，只是願不願意去溝通的問題。

樂於了解年輕人、新鮮事的賴校長更笑言：「我今朝先同老婆講，行落嚟見到賣緊花姐（黃慧君）廣告，佢問我邊個花姐，我話：『花姐你都唔識呀？咪Mirror經理人囉』。」

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼

