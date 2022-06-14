外籍漢法律問題脫販毒罪　陪審員稱欲告知傳媒　副庭長稱前所未見

4名外籍人士涉3宗不同的販毒案被控，案件轉至高院審訊時，因控方沒有直接證據，只能依賴環境證供，最後全部被裁定罪名不成立。律政司認為有必要就這3案所涉的法律問題轉上訴庭處理。案件今(14日)在上訴庭作指示聆訊。然而有法官發現，其中一案有陪審員曾表示傳媒或有興趣，有意向傳媒談及案件。上訴庭副庭長麥機智直言，他從事司法界40年，未曾見有陪審員提出如此疑問，認為本案所涉問題涉及公眾對法治的信心，故排期於7月26日作正式聆訊，預計需時兩天。

4名被告均為外籍人士

該三宗販毒案共有4名被告分別為：洪都拉斯籍、印尼籍，和美國籍，其中第二宗案件涉及兩名被告。他們全部在機場被截停，發現涉管有毒品。控方在3宗案件中，均沒有直接證據指控被告，只依賴環境證供，包括第二宗案件的被告的錄影會面記錄。

律政司現要求上訴庭釐清，控方若在案中沒有直接證據，只能依賴環境證供，法庭應以甚麼方式處理表證是否成立，包括辯方證據中出現的辯解等。

上訴庭副庭長對有陪審團在法官作指引時提出疑問，直言從時司法工作40年所未見，認為案件所涉問題關乎公眾對法治的信心，因而准許控方要求釐清法律理據的申請。(資料圖片)

副庭長稱陪審團反應前所未見

上訴庭副庭長麥機智留意到，在第二宗案件中，法官在向陪審團作指引後，有陪審員曾問該案的被告會否再被檢控，亦有人稱覺案件情況特殊，認為傳媒或感興趣，查問可否向傳媒談及案件。麥官直言，以他約40年司法工作的經驗，首次得知有陪審團追問案件的進展，形容他們的反應前未所見，認為情況涉及多項問題，包括公眾對法治的信心。

亦有官質疑電郵是否屬傳聞證供

法官彭寶琴亦稱，在第三宗案件中，原審法官曾分析被告和他人的電郵。彭官問該些電郵是否屬傳聞證供，若是傳聞證供，控方或法官可否引用電郵內容。

法庭之友派律師代表辯方陳辭

麥官最後強調，現時非要作任何預設的裁定，但希望下次聆訊時可處理相關問題。到時律政司會代表控方陳辭，辯方則會由以「法庭之友」身份代表被告的資深大律師黃佩琪，作進一步陳詞。

案件編號：CASJ1、2、3/2021