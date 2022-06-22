大停電｜工程師指「夏至」用電高或致電纜起火　還有2個潛在原因

元朗中電電纜橋昨晚（21日）起火，導致天水圍及元朗大停電。香港工程師學會電機分部代表勞偉籌今早在電台節目中指，至今調查仍在進行中，故難以準確得知起火原因，有可能是因過載、過壓，抗阻過高或過低。

雖然至今已恢復電力，但仍有部份用戶停電，他指，在設計電力網絡時，傳輸能力多數會有後備，但即使有後備，亦不能完全取代原本的兩邊供電：「所以可以恢復好大部份，但一部份可能要等耐啲。」



▼火警現場情況▼



+ 12

出事一刻正值傍晚用電高峰 電流過大或致過載

被問及電纜橋起火的可能原因，勞偉籌表示，當中或可能涉及過載，即電流過大。他解釋，近日天氣炎熱，昨日更是夏至，而事發時間為傍晚，過往晚上6至7時正是本港用電的高峰時段，因不少市民歸家後或會開冷氣，而辦公室亦未關閉，故用電量一般會較高。若電纜電流過大且未有察覺，便有機會過熱及起火。

另一原因或涉網絡過壓導致電纜出現跳火

勞偉籌亦說，另一原因亦可能涉及電壓，即有機會網絡內出現過壓，導致電纜裡出現跳火，原因可以包括被雷打中等。他指，雖然昨日可能未有雷電，但亦有其他原因令某部份的電纜出現過壓。

接駁位老化或雨水走入亦可引致電阻過低

至於最後一個可能原因，則涉及抗阻過高或過低。他解釋指，過低是指絕緣電阻過低，例如因絕緣老化、附近起火等，另外，若接駁位出現老化、雨水走入等，亦可能導致抗阻過高。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼



+ 9

勞偉籌續指，當初設計電力系統時已預計了上述情況，故有系統可監察。不過，若監察系統出現問題，例如監測器損壞、傳輸系統出錯等，都有機會令問題遲了發現，甚至未能發現。

不過，勞稱過壓一般較難監測，因當發現有問題時，絕緣已出現損毀，他以閃雷為例，「當閃個下，你一知道過壓…已經有跳火情況出現。」

後備方案不能完全取替正常供電 勞偉籌：部份地方復電可能要等耐啲

勞偉籌又說，今次涉及3條電纜受影響，而且相關電壓很高，即本來的運輸電流很大，故影響範圍甚廣。

對於至今雖然已恢復電力，但仍有部份用戶停電，他指，在設計電力網絡時，傳輸能力多數會有後備。不過，他稱電網大多是環形電路，起碼會有兩邊供電。因此，即使有後備，亦不能完全取代原本的兩邊供電，「所以可以恢復好大部份，但一部份可能要等耐啲。」

被問及預計短期內會否仍會供電不穩，他稱今次並非受惡劣天氣影響，而是火警，故估計不會。