疫情．最新｜確診創近3個月新高　港大推算7月才達新一波高峰

本港疫情持續增長，單日感染個案突破2,000宗，昨（29日）增加2,004宗確診，25名患者疑染BA.2.12.1變種病毒分支，近半無源頭，有患者居於港島大潭豪宅紅山半島5座。衞生署引述港大醫學院數據，確診宗數仍會上升，推斷7月才達這一波高峰。

澳門陽性個案亦見升勢，當局表示，昨日再增49宗新增核酸陽性個案，今輪疫情累計感染達533宗。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.6，即每一名患者傳給約1.6人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

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