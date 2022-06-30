疫情．最新｜確診創近3個月新高　港大推算7月才達新一波高峰

撰文：陳淑霞 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 江麗盈 何瑞芬
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本港疫情持續增長，單日感染個案突破2,000宗，昨（29日）增加2,004宗確診，25名患者疑染BA.2.12.1變種病毒分支，近半無源頭，有患者居於港島大潭豪宅紅山半島5座。衞生署引述港大醫學院數據，確診宗數仍會上升，推斷7月才達這一波高峰。
澳門陽性個案亦見升勢，當局表示，昨日再增49宗新增核酸陽性個案，今輪疫情累計感染達533宗。

昨日疫情總覽：

疫情．6.29｜單日確診升穿2000宗大關　港大醫學院推算高峰期未到
香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.6，即每一名患者傳給約1.6人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼6月28日　澳門第三輪全民強制檢測▼

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港大推算疫情七月達高峰　醫管局稱公院足以應付　做到「床等人」疫情｜增2004宗確診創近三個月新高　天水圍官中等三校四班停課多4人染BA.4、BA.5變種病毒未知源頭　患者住處遍各區（附住址）確診比7日前增40%　醫管局成立應變中心　48小時可調逾2000病床疫苗｜60歲翁及74歲婦離世前兩周曾打針　10歲童針後胸痛疑心肌炎居安抗疫熱線｜來電減周四起改朝7晚11運作　增留言功能翌日跟進

▼6月20日起強制檢測公告▼

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澳門疫情｜因機器故障及檢測失誤　第三輪全民檢測132人未有結果澳門疫情｜增119宗個案　累計533宗　今明兩日推全民快測回歸25周年｜賀一誠今赴港出席七一回歸活動　嚴格按照港防疫要求爆疫屯門海港酒家換氣量低於標準　專家料或與通風系統被改動有關醫管局行政總裁高拔陞獲續任三年　任期至2025年

▼6月28日　250部的士排成「25」慶回歸▼

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確診大廈｜增1002幢　豪宅殷樺花園、嘉兆臺等多幢豪宅上榜強制檢測｜增36個地點　淘大豆漿大王、元朗廣場吉野家上榜黃埔花園、星河明居等三區共13屋邨屋苑污水陽性　派28萬個快測包封區｜沙田錦英苑錦雅閣完成檢測　發現6宗陽性個案

▼6月28日　幻彩詠香江特別版最後預演▼

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▼6月23日　消費券第二期接受轉會申請▼

新冠肺炎
七一回歸
香港回歸25周年
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