疫情．最新｜確診創近3個月新高 港大推算7月才達新一波高峰
撰文：陳淑霞 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 江麗盈 何瑞芬
出版：更新：
本港疫情持續增長，單日感染個案突破2,000宗，昨（29日）增加2,004宗確診，25名患者疑染BA.2.12.1變種病毒分支，近半無源頭，有患者居於港島大潭豪宅紅山半島5座。衞生署引述港大醫學院數據，確診宗數仍會上升，推斷7月才達這一波高峰。
澳門陽性個案亦見升勢，當局表示，昨日再增49宗新增核酸陽性個案，今輪疫情累計感染達533宗。
昨日疫情總覽：
▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼
+5
港大推算疫情七月達高峰 醫管局稱公院足以應付 做到「床等人」疫情｜增2004宗確診創近三個月新高 天水圍官中等三校四班停課多4人染BA.4、BA.5變種病毒未知源頭 患者住處遍各區（附住址）確診比7日前增40% 醫管局成立應變中心 48小時可調逾2000病床疫苗｜60歲翁及74歲婦離世前兩周曾打針 10歲童針後胸痛疑心肌炎居安抗疫熱線｜來電減周四起改朝7晚11運作 增留言功能翌日跟進
▼6月20日起強制檢測公告▼
+44
澳門疫情｜因機器故障及檢測失誤 第三輪全民檢測132人未有結果澳門疫情｜增119宗個案 累計533宗 今明兩日推全民快測回歸25周年｜賀一誠今赴港出席七一回歸活動 嚴格按照港防疫要求爆疫屯門海港酒家換氣量低於標準 專家料或與通風系統被改動有關醫管局行政總裁高拔陞獲續任三年 任期至2025年
▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼
+9
確診大廈｜增1002幢 豪宅殷樺花園、嘉兆臺等多幢豪宅上榜強制檢測｜增36個地點 淘大豆漿大王、元朗廣場吉野家上榜黃埔花園、星河明居等三區共13屋邨屋苑污水陽性 派28萬個快測包封區｜沙田錦英苑錦雅閣完成檢測 發現6宗陽性個案
▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼
+4
▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼