疫情．6.29｜單日確診升穿2000宗大關　港大醫學院推算高峰期未到

撰文：林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 黃煦緻 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
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確診個案破二千宗，本港今日（29日）增加2004宗個案，包括155宗輸入，今日無新增死亡個案。學校呈報個案217宗，三間學校有個別班級因爆疫要停課。另外，港島大潭豪宅紅山半島5座發現本地無源頭懷疑BA.4或BA.5個案。

澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心截至今日傍晚表示，增119宗新增核酸陽性個案，累計感染個案達533宗。

昨日疫情總覽：

疫情．6.28｜屯門海港酒家疫情擴大　區內2屋邨、旺角翠園現8個案
香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.64，即每一名患者傳給約1.64人。（港大醫學院圖片）
澳門疫情｜因機器故障及檢測失誤　第三輪全民檢測132人未有結果

6月30日【00:47】澳門第三輪新冠肺炎全民檢測前日（28日）下午結束。應變協調中心表示，因相關的檢測公司出現機器故障及檢測失誤，導致其中132人未能檢出正常結果，中心為此深表遺憾。

澳門應變協調中心表示，本次（6月27日早上9時至28日下午6時）全民核酸檢測已結束，採樣 652,544 人次，652,124 人次已有檢測結果呈陰性，累計 48 個混管樣本呈陽性，另外，仍有 132 人未有檢測結果，至今未能檢測出全部結果。

▼6月29日強制檢測公告▼

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確診大廈｜增1002幢　豪宅殷樺花園、嘉兆臺等多幢豪宅上榜

【25:53】本港今日（29日）新增2,004宗新冠病毒確診個案，最新的確診大廈名單新增1,002幢大廈入榜，較昨日減少71幢。沙田區總共有107幢大廈上榜，為各區之首，其次是東區及元朗區，分別錄得87及83幢大廈。

其中一幢上榜大廈懷疑與BA.2.12.1變異病毒個案有關，涉及石硤尾邨美亮樓。另外，不少豪宅亦有上榜，包括藝人薛家燕居住的中半山殷樺花園2期、山頂Cloudridge B座、西半山嘉兆臺2座、薄扶林貝沙灣8座等。

▼6月29日　部份確診大廈▼

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強制檢測｜增36個地點　淘大豆漿大王、元朗廣場吉野家上榜

【23:28】食物及衞生局公布強制檢測公告，新增36個地點上榜。

當中有五間食肆，包括：深水埗麗閣商場荷里活冰室、牛頭角淘大商場2期豆漿大王、長沙灣元州街八月茶室、元朗廣場吉野家、元朗教育路一番日本料理。感染BA.4或BA.5的銅鑼灣如心酒店41歲男房務主管，他五度在5樓酒店職員餐廳用膳，涉及日期為6月24日 07:45 ~ 08:15和13:30 ~ 14:30、26日13:30 ~ 14:30、27日13:30 ~ 14:30和28日13:30 ~ 14:30。

在指明期間及時段同場人士，必須於明日或後日（6月30日或7月1日）前往進行核酸檢測。

因有患者而上榜的大廈有28幢，沙田區7幢佔最多，包括大圍聚龍居9座、沙田博康邨博智樓、沙田顯耀邨顯耀樓、沙田圓洲角春暉花園、沙田晉名峰D座、馬鞍山錦英苑錦義閣、馬鞍山雅景臺4座。屯門則有4幢，屯門大興邨興輝樓、屯門市廣場4座、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、屯門建生邨泰生樓。

▼6月29日強制檢測公告▼

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【18:00】大埔富雅花園第一座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（30日）上午約10時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

醫管局行政總裁高拔陞獲續任三年　任期至2025年

【17:54】醫院管理局主席范鴻齡今日（29日）宣布，再度委任高拔陞醫生為醫管局行政總裁，由今年8月1日起生效，任期三年，有關任命已獲醫管局大會通過，並得到香港特別行政區行政長官批准。

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【17:22】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心傍晚再公佈，今日再新增49宗陽性個案，本輪疫情陽性個案累計533宗。

黃埔花園、星河明居等三區共13屋邨屋苑污水陽性　派28萬個快測包

【17:02】政府今日（29日）公布，大埔、九龍城及黃大仙區共13個屋苑及屋邨，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員，派發合共約28萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:00】歐家榮表示，發現本地的BA.4及BA.5 ，之前本地個案與輸入有關，機場、酒店工作，接觸入境人士，或家庭相關。但這個星期個案搵不到與輸入相關，數字這兩日上升中，大約10宗無源頭，非常關注，即社區不知途徑感染。有隱型鏈相關，之前的傳出去。會做基因分析，安排接受隔離，高風險場所都強檢。不過現時仍是小部份，主要是流行BA.2及BA.2.12.12。

疫情｜增2004宗確診創近三個月新高　天水圍官中等三校四班停課多4人染BA.4、BA.5變種病毒未知源頭　患者住處遍各區（附住址）

【16:56】醫院管理局總行政經理劉家獻 表示，將軍澳醫院內科病房，一名88歲女病人，6月27日入院篩查發現陽性，追蹤及接觸調查，潛伏期住過內科病房，發現同一病格兩名女病人陽性，兩名緊密接觸者要檢疫，三名病人正接受隔離治療，情況穩定，醫院為病人檢測，其他人陰性，環境樣本亦陰性，已停收新症及探訪，進行徹底清潔及消毒。

歐家榮表示，近兩日發現社區無源頭BA.4及BA.5感染個案。右為劉家獻。(馬煒傑攝)

【16:53】7.1前疫情評估，歐家榮表示，過去一周個案上升，處較高水平，6月初逐步上升，每日1500至2000宗個案，反映有一定傳播鏈，5月尾放寬社交距離，市民復常生活，餐廳營業長了，令社區更多個案，疫情穩步慢慢上升，不是突然爆發，大部份輕、無症狀，入院、死亡都在穩定水平，現時每區都有升幅，有部份多，如之前中西區，暫時不見那區較多，全港性上升中。

確診比7日前增40%　醫管局成立應變中心　48小時可調逾2000病床

【16:49】懷疑BA.4或BA.5個案15宗，有3宗輸入，有4宗無源頭，包括PARK YOHO 25A座，一家5人確診。另外，港島大潭豪宅紅山半島5座亦錄得一宗無源頭個案。另有一宗個案患者為41歲男士，在銅鑼灣如心酒店做房務主管，屬檢疫酒店，本身住在屯門富泰邨愛泰樓，6月26日檢測不確定，再化驗之後陽性，6月27日則陰性，檢疫酒店工作有定期檢測，12、15及19日均陰性，可能是接觸檢疫客人感染。BA.4累積34宗，BA.5有64宗，有兩宗是檢疫後返家才發現傳染給家人。

【16:41】三間學校個別班級出現集體爆發，建議有關班別停課一星期：

1)天水圍官立中學4C班共有31名學生，錄得4宗個案

2)天主教露德聖母幼稚園全日高班愛，32名學生，上午高班信及全日高班愛，上午班有3名個案

3)合一堂陳伯宏紀念幼稚園，下午高班8名學生中，2宗陽性

【16:35】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（29日）增加2004宗個案，包括155宗輸入，今日無新增死亡個案。

疫苗｜60歲翁及74歲婦離世前兩周曾打針　10歲童針後胸痛疑心肌炎

【16:24】政府今日（29日）公布，截至周日（26日）的過去一周，衞生署共接獲44宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中兩宗是曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及一名60歲男子及一名74歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

居安抗疫熱線｜來電減周四起改朝7晚11運作　增留言功能翌日跟進

【15:29】民政事務總署今（29日）宣布，由於來電數目已銳減，「居安抗疫」電話熱線（1833 019）將由明日（30日）起，由全日24小時更改為每日早上七時至晚上十一時運作。熱線會增設電話錄音功能，讓服務時間以外致電的人士留言，再由熱線人員於翌日早上跟進。

疫情｜廣東省要求即日起對密接者、入境人員實施「7+3」管理措施

【14:22】今日（29日），廣東省新冠肺炎防控指揮辦疫情防控組發布通知，要求即日起對密切接觸者、入境人員實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施。

澳門疫情｜增119宗個案　累計533宗　今明兩日推全民快測

【11:07】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，昨日（28日）24小時內新增70宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共484宗；新增個案中50宗屬社區發現，20宗屬管控中發現。截至今日（29日）早上8時，通過流行病學調查共跟進9,476人，其中密切接觸者1,437人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6,258人，次密切接觸者354人，一般接觸者294人，陪同人員649人。為應對疫情，應變協調中心要求全澳市民必須於今明連續2天，進行快速抗原檢測，並自行上載結果。

港大推算疫情七月達高峰　醫管局稱公院足以應付　做到「床等人」

【10:45】本港確診個案持續在四位數徘徊，醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己今日表示，按港大醫學院數據推算，今一波疫情會在七月達高峰，估計佔用當局超過2,000張病床，等同動用一線、二線隔離病房及香港感染控制中心的病床，相信公立醫院足以應付。

爆疫屯門海港酒家換氣量低於標準　專家料或與通風系統被改動有關

【10:10】涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1爆發的屯門卓爾廣場海港酒家群組擴大，衞生防護中心指該酒家換氣量不足。餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組主席源栢樑表示，海港酒家的換氣量不足，可能是通風系統故障，例如風扇的皮帶轆損壞、轉速不足或隔塵網被封住，也有機會與食肆曾改動通風系統有關。

涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1的屯門卓爾廣場海港酒家群組擴大。（資料圖片）

▼6月28日　幻彩詠香江特別版最後預演▼

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【08:35】大埔德雅苑解封，行動中，1852人接受檢測，當中發現八宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【07:30】沙田錦英苑錦雅閣解封，其間約890人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼6月28日 翠園爆疫疑與屯門海港酒家群組有關▼

▼6月28日　澳門第三輪全民強制檢測▼

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海港酒家再有一70歲男食客中招　累計42人確診　疑擴散至旺角翠園爆疫屯門海港酒家通風肥佬無停業　食環署今巡查「敦促」關門海港酒家爆疫涉通風不足　專家料停業兩三天修整　食環署稱已檢控酒家酒吧接連爆疫　餐飲處所工作小組稱個別處所通風不理想未達標海港酒家改通風系統遭檢控　歐家榮稱須停業食環署僅指禁晚市堂食

▼6月23日　消費券第二期接受轉會申請▼

疫情｜增1533宗　院舍88歲婦病逝　馬鞍山靈糧小學等3校爆疫停課第二代疫苗︱最快第三季到港　崔俊明：已打三針市民打多一次便夠內地縮短入境隔離至「7+3」　港商感雀躍冀當局增加預約配額院舍爆疫｜老人科醫生贊成原址檢疫　有長者送亞博後以為去了地獄何栢良收回陳肇始護士出身言論：沒把護士專業與政府表現拉上關係

▼6月20日起強制檢測公告▼

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確診大廈｜增1073幢　屯門佔最多　包括愛琴海岸、茵翠豪庭強制檢測｜涉41地點　「瑞士雞翼」太平館餐廳等16食肆上榜屯門元朗19幢大廈污水陽性　涉珀御、尚悅　政府派28萬快測包澳門爆疫︱增57人染疫　累計414宗　7.1起進入娛樂場所需檢測陰性澳門疫情｜增57宗個案　當局宣布稱待全民檢測結果　再研判風險

▼6月28日　香港各界慶典委員會舉行慶回歸活動啟動禮▼

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▼6月28日　250部的士排成「25」慶回歸▼

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