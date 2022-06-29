疫情．6.29｜單日確診升穿2000宗大關　港大醫學院推算高峰期未到

確診個案破二千宗，本港今日（29日）增加2004宗個案，包括155宗輸入，今日無新增死亡個案。學校呈報個案217宗，三間學校有個別班級因爆疫要停課。另外，港島大潭豪宅紅山半島5座發現本地無源頭懷疑BA.4或BA.5個案。



澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心截至今日傍晚表示，增119宗新增核酸陽性個案，累計感染個案達533宗。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.64，即每一名患者傳給約1.64人。（港大醫學院圖片）

6月30日【00:47】澳門第三輪新冠肺炎全民檢測前日（28日）下午結束。應變協調中心表示，因相關的檢測公司出現機器故障及檢測失誤，導致其中132人未能檢出正常結果，中心為此深表遺憾。

澳門應變協調中心表示，本次（6月27日早上9時至28日下午6時）全民核酸檢測已結束，採樣 652,544 人次，652,124 人次已有檢測結果呈陰性，累計 48 個混管樣本呈陽性，另外，仍有 132 人未有檢測結果，至今未能檢測出全部結果。

▼6月29日強制檢測公告▼



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【25:53】本港今日（29日）新增2,004宗新冠病毒確診個案，最新的確診大廈名單新增1,002幢大廈入榜，較昨日減少71幢。沙田區總共有107幢大廈上榜，為各區之首，其次是東區及元朗區，分別錄得87及83幢大廈。

其中一幢上榜大廈懷疑與BA.2.12.1變異病毒個案有關，涉及石硤尾邨美亮樓。另外，不少豪宅亦有上榜，包括藝人薛家燕居住的中半山殷樺花園2期、山頂Cloudridge B座、西半山嘉兆臺2座、薄扶林貝沙灣8座等。

▼6月29日 部份確診大廈▼



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【23:28】食物及衞生局公布強制檢測公告，新增36個地點上榜。

當中有五間食肆，包括：深水埗麗閣商場荷里活冰室、牛頭角淘大商場2期豆漿大王、長沙灣元州街八月茶室、元朗廣場吉野家、元朗教育路一番日本料理。感染BA.4或BA.5的銅鑼灣如心酒店41歲男房務主管，他五度在5樓酒店職員餐廳用膳，涉及日期為6月24日 07:45 ~ 08:15和13:30 ~ 14:30、26日13:30 ~ 14:30、27日13:30 ~ 14:30和28日13:30 ~ 14:30。

在指明期間及時段同場人士，必須於明日或後日（6月30日或7月1日）前往進行核酸檢測。

因有患者而上榜的大廈有28幢，沙田區7幢佔最多，包括大圍聚龍居9座、沙田博康邨博智樓、沙田顯耀邨顯耀樓、沙田圓洲角春暉花園、沙田晉名峰D座、馬鞍山錦英苑錦義閣、馬鞍山雅景臺4座。屯門則有4幢，屯門大興邨興輝樓、屯門市廣場4座、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、屯門建生邨泰生樓。

▼6月29日強制檢測公告▼



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【18:00】大埔富雅花園第一座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（30日）上午約10時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:54】醫院管理局主席范鴻齡今日（29日）宣布，再度委任高拔陞醫生為醫管局行政總裁，由今年8月1日起生效，任期三年，有關任命已獲醫管局大會通過，並得到香港特別行政區行政長官批准。

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【17:22】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心傍晚再公佈，今日再新增49宗陽性個案，本輪疫情陽性個案累計533宗。

【17:02】政府今日（29日）公布，大埔、九龍城及黃大仙區共13個屋苑及屋邨，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員，派發合共約28萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:00】歐家榮表示，發現本地的BA.4及BA.5 ，之前本地個案與輸入有關，機場、酒店工作，接觸入境人士，或家庭相關。但這個星期個案搵不到與輸入相關，數字這兩日上升中，大約10宗無源頭，非常關注，即社區不知途徑感染。有隱型鏈相關，之前的傳出去。會做基因分析，安排接受隔離，高風險場所都強檢。不過現時仍是小部份，主要是流行BA.2及BA.2.12.12。

【16:56】醫院管理局總行政經理劉家獻 表示，將軍澳醫院內科病房，一名88歲女病人，6月27日入院篩查發現陽性，追蹤及接觸調查，潛伏期住過內科病房，發現同一病格兩名女病人陽性，兩名緊密接觸者要檢疫，三名病人正接受隔離治療，情況穩定，醫院為病人檢測，其他人陰性，環境樣本亦陰性，已停收新症及探訪，進行徹底清潔及消毒。

歐家榮表示，近兩日發現社區無源頭BA.4及BA.5感染個案。右為劉家獻。(馬煒傑攝)

【16:53】7.1前疫情評估，歐家榮表示，過去一周個案上升，處較高水平，6月初逐步上升，每日1500至2000宗個案，反映有一定傳播鏈，5月尾放寬社交距離，市民復常生活，餐廳營業長了，令社區更多個案，疫情穩步慢慢上升，不是突然爆發，大部份輕、無症狀，入院、死亡都在穩定水平，現時每區都有升幅，有部份多，如之前中西區，暫時不見那區較多，全港性上升中。

【16:49】懷疑BA.4或BA.5個案15宗，有3宗輸入，有4宗無源頭，包括PARK YOHO 25A座，一家5人確診。另外，港島大潭豪宅紅山半島5座亦錄得一宗無源頭個案。另有一宗個案患者為41歲男士，在銅鑼灣如心酒店做房務主管，屬檢疫酒店，本身住在屯門富泰邨愛泰樓，6月26日檢測不確定，再化驗之後陽性，6月27日則陰性，檢疫酒店工作有定期檢測，12、15及19日均陰性，可能是接觸檢疫客人感染。BA.4累積34宗，BA.5有64宗，有兩宗是檢疫後返家才發現傳染給家人。

【16:41】三間學校個別班級出現集體爆發，建議有關班別停課一星期：

1)天水圍官立中學4C班共有31名學生，錄得4宗個案

2)天主教露德聖母幼稚園全日高班愛，32名學生，上午高班信及全日高班愛，上午班有3名個案

3)合一堂陳伯宏紀念幼稚園，下午高班8名學生中，2宗陽性

【16:35】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（29日）增加2004宗個案，包括155宗輸入，今日無新增死亡個案。

【16:24】政府今日（29日）公布，截至周日（26日）的過去一周，衞生署共接獲44宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中兩宗是曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及一名60歲男子及一名74歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

【15:29】民政事務總署今（29日）宣布，由於來電數目已銳減，「居安抗疫」電話熱線（1833 019）將由明日（30日）起，由全日24小時更改為每日早上七時至晚上十一時運作。熱線會增設電話錄音功能，讓服務時間以外致電的人士留言，再由熱線人員於翌日早上跟進。

【14:22】今日（29日），廣東省新冠肺炎防控指揮辦疫情防控組發布通知，要求即日起對密切接觸者、入境人員實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施。

【11:07】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，昨日（28日）24小時內新增70宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共484宗；新增個案中50宗屬社區發現，20宗屬管控中發現。截至今日（29日）早上8時，通過流行病學調查共跟進9,476人，其中密切接觸者1,437人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6,258人，次密切接觸者354人，一般接觸者294人，陪同人員649人。為應對疫情，應變協調中心要求全澳市民必須於今明連續2天，進行快速抗原檢測，並自行上載結果。

【10:45】本港確診個案持續在四位數徘徊，醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己今日表示，按港大醫學院數據推算，今一波疫情會在七月達高峰，估計佔用當局超過2,000張病床，等同動用一線、二線隔離病房及香港感染控制中心的病床，相信公立醫院足以應付。

【10:10】涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1爆發的屯門卓爾廣場海港酒家群組擴大，衞生防護中心指該酒家換氣量不足。餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組主席源栢樑表示，海港酒家的換氣量不足，可能是通風系統故障，例如風扇的皮帶轆損壞、轉速不足或隔塵網被封住，也有機會與食肆曾改動通風系統有關。

涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1的屯門卓爾廣場海港酒家群組擴大。（資料圖片）

▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼



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【08:35】大埔德雅苑解封，行動中，1852人接受檢測，當中發現八宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【07:30】沙田錦英苑錦雅閣解封，其間約890人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼6月28日 翠園爆疫疑與屯門海港酒家群組有關▼



▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



+ 5

▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



▼6月20日起強制檢測公告▼



+ 38

▼6月28日 香港各界慶典委員會舉行慶回歸活動啟動禮▼



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▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼

