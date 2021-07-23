警國安處拘言語治療師工會成員　律師：真誠批評施政可作抗辯理由

警務處國家安全處今早（22日）拘捕「香港言語治療師總工會」5名骨幹成員，涉嫌串謀發布煽動刊物，同時凍結涉案工會約16萬元資產。

執業律師熊運信今日表示，條例中就煽動文字或刊物沒有法定解釋，要法庭客觀詮釋文字或刊物會不會構成煽動。被問到如在刊物中增加免責聲明，強調只是真誠地批評政府施政，又是否可避免刑責？熊運信則直言做法不可行，因執法人員會審視整篇文章的上文下理。



▼7月22日，警方將被捕人士押回辦公室搜證▼



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熊運信在港台節目《千禧年代》中指，刑事罪行第10條，沒有一個法定解釋何謂煽動的文字或煽動的刊物，法庭會客觀地看相關文字或刊物會否構成煽動。而控方要描述罪行詳情，以及有沒有意圖煽動對政府非法合為，不可「漁翁撒網」般檢控：「煽動意圖好多款，被告人要知道犯咗咩 」。

他又指，法庭會釐訂控方指控是否沒有合理疑點，例如被告指出有關文字或圖像屬真誠批評，目的是指出政府施政犯錯、司法缺點等，希望當局糾正，他認為可成抗辯理由。控方要證明該理由是不存在。

加入免責聲明難完全避免刑責

然而熊運信又認為，單憑在刊物或文字中加入免責聲明，則不可以完全避免刑責，形容「不能吠完人又解說是善意批評」。他說，控方有責任搜證推翻被告是否說謊，以證希望當局糾正的目的，並非發表相關言論或刊物時的意思。

至於管有或印刷相關刊物是否犯法？他認為控方要證明被告清楚知道該刊物是煽動物品，而且無合法理由管有刊物。