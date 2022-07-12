全民運動日8.7舉行　康文署運動設施免費開放　8.1早上7時預訂

康樂及文化事務署將於8月7日舉行「全民運動日2022」，以「電子虛擬計動」為主題，將「運動」融合「電子科技」，在虛擬場景中做運動。在活動當日，18區指定體育館將會舉辨免費康體活動，包括健康講座、運動示範等，市民可於7月25日早上8時半起領取「活動券」。

另外，活動當日，康文署轄下的球場、運動攀登牆、高爾夫球設施、公眾游泳池、水上活動中心艇隻等將免費開放予市民使用，市民可於8月1日早上7時起，經「康體通」及 網上方式預訂，每人只限預訂一節免費設施。



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18區指定體育館的免費康體活動將於8月7日下午2時至6時舉行，市民可親身體驗不同類型的康體活動包括健康講座、運動示範、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及長者和殘疾人士同樂活動。活動券7月25日上午8時半在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。

康文署「全民運動日」網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時起會直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。

▼康體通租訂康樂設施（普及版）步驟一覽▼



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值得注意的是，「全民運動日2022」當日，康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，每人只限預訂一節免費設施。市民可於8月1日上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱，及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月7日的康樂設施。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。

8月7日開放予市民免費使用的康體設施包括：

．室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道



．戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）



．公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）



．水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）



當局提醒，當日供免費使用的公眾游泳池依舊無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。