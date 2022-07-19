消委會食油測試｜6成含致癌物或損健康　黃鳳嫺籲購買前留意標籤

消委會測試50款市面上的食油，發現有約九成驗出污染物，約六成含有基因致癌物，當中更有三款的含量超出歐盟標準，亦有初榨橄欖油塑化劑超標。消委會總幹事黃鳳嫺今（19日）於港台節目稱，長期攝入相關污染物會對人體造成損害，包括損害腎臟功能及影響生殖系統等，建議消費者選擇食油時留意其營養標籤，其中以含有多元不飽和脂肪酸最佳，可降低壞膽固醇水平，有助降低患心血管病的風險。



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消委會總幹事黃鳳嫺表示，今次抽查發現50款食油中有47款含有一種或以上污染物，包括基因致癌物環氧丙醇、氯丙二醇及塑化劑等，其中經動物實驗證實，長期攝入過量氯丙二醇會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統，另有研究指塑化劑為內分泌干擾物質，長期過量進食或影響生殖系統的發育。她續說，氯丙二醇及塑化劑雖有容忍攝入上限，但攝取愈少愈好。

消委會總幹事黃鳳嫺提醒，消費者宜留意食油標籤慎選。（資料圖片）

多元不飽和脂肪酸可降壞膽固醇 反式脂肪則要避開

她又提到，初榨橄欖油及冷壓油以機械方法壓榨製成，理論上在生產過程中不會使用高溫和其他化學物，惟分別有兩款相關食油發現含有環氧丙醇及氯丙二醇，已交由海關及食安中心跟進。黃提醒，食油中的多元不飽和脂肪酸，可降低壞膽固醇水平，有助降低患心血管病的風險，消費者宜留意食油標籤慎選，另應減少攝取含飽和脂肪酸和反式脂肪酸的食油。

外賣平台投訴升36% 黃鳳嫺促提高透明度：提供真正優惠

另外，疫情下外賣平台服務需求大增，消委會今年首六個月共接獲522宗相關投訴，較去年同期384宗升約36%。黃鳳嫺指，近兩至三年相關投訴明顯增加，包括突被取消訂單、遲送餐或食物抵達後出現破損，另亦有新問題衍生，主要涉及外賣平台會員制爭議，消委會曾接獲用戶投訴，稱繳付會員月費可享更多優惠，惟75折後的外賣自取價竟與堂食同價；亦有用戶登記外賣平台帳戶試用後刪除應用程式，惟隨後始知悉已被徵收多個月費用。

黃鳳嫺稱，外賣平台營商手法會直接影響消費者觀感及打擊商譽：「做得會員，就要提供真正優惠，要考慮消費者感受」她認為外賣平台應提高資訊透明度，包括清晰列明食品的平台定價、堂食價格或附加費，予消費者在掌握充分資訊下作出選擇。

三款致癌物超標的食油



三款完全沒有驗出污染物的食油樣本

