幣安創辦人趙長鵬 指彭博報道誹謗 入稟高院索償
撰文：朱棨新
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世界最大加密貨幣交易所幣安 （Binance）創辦人趙長鵬，指《彭博商業周刊/中文版》刊登一篇名為「趙長鵬的龐氏騙局」的報道，涉誹謗趙。他昨(25日)入稟高等法院，循民事控告出版商，要求法庭禁制出版商再誹謗他，並向趙賠償。
原告為趙長鵬，被告為現代傳播有限公司。
入稟狀指，被告於本年7月6日出版的《彭博商業周刊/中文版》印刷本和網上版本，在封面提及「趙長鵬的龐氏騙局」。被告亦在社交媒體Twitter和Facebook，刊登該封面。
原告指，相關陳述涉誹謗原告，損害原告的聲譽，令他感尷尬和壓力。原告要求法庭頒令，禁制被告再刊登誹謗原告的文章，並要求被告移除誹謗的陳述，並作出道歉。
案件編號：HCA902/2022
趙長鵬是世界最大加密貨類交所幣安的創辦人。(詳看下圖)
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