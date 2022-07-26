幣安創辦人趙長鵬　指彭博報道誹謗　入稟高院索償

世界最大加密貨幣交易所幣安 （Binance）創辦人趙長鵬，指《彭博商業周刊/中文版》刊登一篇名為「趙長鵬的龐氏騙局」的報道，涉誹謗趙。他昨(25日)入稟高等法院，循民事控告出版商，要求法庭禁制出版商再誹謗他，並向趙賠償。



原告為趙長鵬，被告為現代傳播有限公司。

入稟狀指，被告於本年7月6日出版的《彭博商業周刊/中文版》印刷本和網上版本，在封面提及「趙長鵬的龐氏騙局」。被告亦在社交媒體Twitter和Facebook，刊登該封面。

原告指，相關陳述涉誹謗原告，損害原告的聲譽，令他感尷尬和壓力。原告要求法庭頒令，禁制被告再刊登誹謗原告的文章，並要求被告移除誹謗的陳述，並作出道歉。

案件編號：HCA902/2022

趙長鵬是世界最大加密貨類交所幣安的創辦人。(詳看下圖)