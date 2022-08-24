中秋送禮送健康更暖心！中醫送禮之選　養生增強免疫力

中秋節將至，又是時候為親朋好友預備中秋禮盒，然而傳統的中秋食品都是比較高油鹽糖、高脂及高膽固醇，有機會享受了美味卻無法兼顧健康。今次就找來註冊中醫師劉潔瑩為大家解構及推薦適合秋天用於調理身體及增強免疫力的食物，在送禮之餘亦不忘關心親友健康，對方收到送禮者的心思一定暖入心！



傳統中秋禮盒偏肥膩 中醫：改送水果及補品更健康

註冊中醫師劉潔瑩指傳統中秋禮盒的食物大多肥膩無益，改為送上水果及補品，對忙於工作的香港人來說就更照顧到健康的需要。

不少人都認為中秋節是一個令人變肥的節日，全因佳節當前，大家都會約親友燒烤、打邊爐，甚至大家互送傳統中秋禮盒，所吃到的全是多油、高熱量及高脂的食物。劉醫師指出，中秋的傳統食物多屬肥甘厚膩之品，不宜多吃，否則會傷害脾胃運化功能。如進食過量，更容易吃滯而傷及脾胃，導致消化不良。而本身是肥胖，或是慢性病、長期病患者（如三高人士）、長者，又或本身是脾胃虛弱、濕重或濕滯脾胃的人士，就更須要注意飲食，加上都市人經常不夠休息，所以大家在送禮上，如可以選擇健康食品，趁機調理身體就最好不過。

摒除傳統禮盒，劉醫師指不妨改為選擇水果及健康補品，這樣才能送禮同時送健康，她指：「秋風起，天氣開始乾燥，送上水果有潤燥生津功效，例如雪梨、柚子、楊桃等是不錯的選擇。另外，可以選擇送上健康補品，如採用蟲草、黃芪、燉雞等的藥材食材，大補元氣之餘，亦可增強免疫力。」

「野生冬蟲夏草」、「雞肉」超補身？進補食材知多啲！

吃雞進行滋補一向是民間傳統，原來加上冬蟲夏草更可補腎固本益肺。

對於補身的食材，坊間一直流傳以「野生冬蟲夏草」加上「雞肉」的配搭功效顯注，劉醫師指：「兩者配合服用，的確有助補腎固本益肺、加強調補氣血的作用。中醫認爲冬蟲夏草甘溫，歸腎、肺經，有補腎益肺，止血化痰的功效。適用於肺腎兩虛，氣虛所引起的慢性咳喘、出汗、怕冷等症狀。病後體虛不復、神疲力乏人士，配合與雞、豬肉等燉服，就有諸癆虛損補調之效。而雞肉亦可主治脾胃氣虛，或陽虛所導致的食欲減退、體弱乏力；氣血不足所導致的頭暈不適等。」除了野生冬蟲夏草及雞肉，以下幾款藥材，大家亦可以加以服用，有助增強免疫力。

熟地黃

功效：性甘，微溫。歸肝、腎經。可補血養血，填精益髓。

黃芪

功效：性甘，微溫。歸脾、肺經。有健脾補中，升陽舉陷，益衛固表的功效。

玉竹

功效：性甘，微寒。歸肺、胃經。有養陰潤燥，生津止渴的功效。

甘草

功效：性甘平，歸心、肺、脾、胃經。可用於益氣補中，有調和作用。

中秋送禮送健康之選

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*根據2005年版中國藥典中的野生冬蟲夏草腺苷最低含量計算，白蘭氏®Cs-4蟲草雞精中的培植蟲草菌絲粉Cs-4活性成分腺苷含量等同約47枝野生蟲草。蟲草圖片只供參考。

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^研究指出蟲草可有助提升免疫力(Lin et al. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2011. Chapter 5.)

需配合均衡飲食

（資料及部分相片由客戶提供）