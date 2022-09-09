食法式羔羊體驗鴉片戰爭　遭批輕蔑歷史　港餐廳：遺憾有人感冒犯

一場晚宴，八道菜式，揭起不尊重歷史軒然大波。香港仔黃竹坑一間由本地米芝蓮星級廚師侯煒妍主理的高級餐廳，本月初起舉辦名為「Once Upon a Time in Hong Kong」晚宴，每位價格達3200元。八道菜式名字均與近代歷史有關，包括鴉片戰爭、日本侵華、英國皇冠等。這場晚宴消息經網上轉載到內地網民後，大批內地網民感到被冒犯，留言指「食法式羔羊肉體驗鴉片戰爭、食海鮮刺身感受香港日佔時期」是「錯得離譜」。



在Relish的社交平台instagram賬號中，也有外籍網民留言指晚宴「嘔心、血腥」，促餐廳取消晚宴。「回到過去日本入侵?!?! (入侵正是你菜單上的用字)。這不是菜式靈感，這是有病。屠殺染紅了的血水......」 「該死的！接下來會是什麼? 以色列的大屠殺菜單和南非種族隔離菜單？」



雖然相關網站現時已找不到相關報道，但涉事餐廳Relish網站仍可預訂到相關晚宴，每位盛惠$3200。Relish回覆《香港01》指，過去的歷史無可否認為會影響現有飲食文化，今次活動無意慶祝香港曾經歷黑暗時間，只是想讓人認識現存飲食文化及風味從何而來。Relish續指，對有人因活動感到被冒犯深感遺憾，表明活動只是想向香港的多元飲食文化致敬。



▼香港餐廳Relish舉辦「Once Upon a Time in Hong Kong」晚宴▼



+ 8

菜式名字包括中國帝制、鴉片戰爭、日本侵華、英國皇冠

香港餐廳Relish本月初起在位於天后的一個場所舉辦名為「Once Upon a Time in Hong Kong」的晚宴，據其網站介紹，晚宴提供八道菜式，菜式名字不少與近代歷史有關，包括中國帝制、鴉片戰爭、日本侵華、英國皇冠等。

餐廳形容晚宴是「體驗香港風味及文化的美食之旅」

該餐廳在網上寫道，期望為客人提供「身臨其境的用餐體驗」，形容這場晚宴是「體驗香港風味及文化的美食之旅」，用餐者可以從每一道菜了解不同文化如何影響香港的飲食文化。

內地網民紛批評冒犯、嘔心、錯得離譜 促餐廳取消晚宴

媒體TimeOut也有報道這場晚宴，並在網上發布八道菜式的短片，提到「八大主菜以香港城市演變的時間軸為題，特別推介靈感取自鴉片戰爭的法式羔羊肉、象徵殖民地時代的英式經典炸魚薯條，及日佔時期的新鮮海鮮，最後配上測試捧造型的玩味甜點，讓你的舌尖感受歷史事件的五味雜陳」。

當中部份菜式，如名為鴉片戰爭的「法式羔羊肉」、名為日本侵華的「海鮮及刺身」等，令內地網民感到被冒犯。有網民在微博上發文批評，認為這場晚宴錯得離譜。現時網站已找不到相關報道，但在餐廳Relish的網站，仍可預訂到相關晚宴。而在Relish的社交平台instagram賬號中，也有外籍網民留言指晚宴「嘔心」，促餐廳取消晚宴。

現時仍可預訂到相關晚宴。（Relish網站）

Relish曾在平台上回應網民，指傳媒的報道對晚宴菜式有所誤解，強調每個菜式都反映著經過一些黑暗過去後，不同的文化如何影響香港的飲食文化，續指香港經歷很多困難的時間，包括現時疫情重創本港的飲食業，認為這次活動是旨在帶來希望。

涉事餐廳Relish對有人因活動感冒犯感遺憾：想向香港多元飲食文化致敬

Relish回覆《香港01》指，過去的歷史無可否認為會影響到現有飲食文化，活動無意慶祝香港曾經歷的黑暗時間，只是想讓人認識現存的飲食文化及風味從何而來。Relish續指，明白過去部份時刻對人們而言艱難而殘酷，對有人因活動感到被冒犯深感遺憾，表明活動只是想向香港的多元飲食文化致敬。

Relish又提到，該公司從事小型活動和餐飲業務，在疫情下也深受影響，然而在充滿挑戰的時代，他們的目標仍是通過對食物的熱愛和對城市的熱愛將人們凝眾。

▼香港餐廳Relish▼



中國內地同樣曾經發生多次「玩歷史」玩出火的同類事件：