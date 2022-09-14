Crostini結業｜創辦人黃光輝專訪：已問朋友借8000萬　仍不夠交租

意大利式糕點店Crostini昨晚（13日）突然宣布會全線結束營業，惹來不少網民及顧客留言批評。

創辦人黃光輝接受《香港01》電話專訪時表示，疫情爆發以來生意大減三分之二，加上政府的暫緩追租安排已結束，面對龐大的租金開支，自己已私下向朋友借8,000萬元投放給公司營運，但仍然處理不到租金問題，近日至少有三個商場分店被執達吏收舖：「（做決定後）自己都瞓唔到覺，覺得對唔住顧客和同事。」



Crostini昨晚突然在facebook專頁宣布全線結業，涉十多間分店，惹來一眾顧客留言批評。有購買Crostini餅卡、禮券的顧客昨晚已隨即成立了「Crostini苦主」群組，直至今早群組已有300多人。

《香港01》聯絡到Crostini創辦人黃光輝，他回覆查詢時承認，在疫情開始後經營出現困難，生意較疫情前大跌三分之二，「疫情下少了慶祝活動，限聚令等等亦有影響。」他續指，因為政府推出暫緩追租安排結束，不少商場都向自己追回拖欠多個月的租金，令公司一時沒有那麼多現金流繳付租金，「我們都很不捨得，但已經沒有辦法可以營運下去。」

Crostini創辦人黃光輝（右）表示，壓死駱駝的最後一根稻草，是因為政府推出暫緩追租安排結束，不少商場都向自己追回拖欠多個月的租金。（資料圖片）

他透露，一直都有與商場業主商討如何處理，惟近日至少有三間商場分店被執達吏收舖，包括荃灣千色匯及馬鞍山MOSTOWN等，引發連鎖效應令其他商場亦會追租，故認為已沒有辦法再經營下去，才在昨日決定全線結業。

其實我哋一路去搞間公司，一路去搵新投 資者入嚟。因為我哋現金流唔夠，喺政府（准診業主）冇追我哋租，有幾個月冇交租。 突然之間去到8月，咁商場追我哋租，咁我哋一時間冇咁多現金流，咁去到9月頭有啲商場收咗我哋兩三間舖，變咗連鎖反應，搞到我哋冇辦法再應付落去。 Crostini創辦人黃光輝

所以我哋都好唔想、好唔捨得去做（結業），一路都同啲朋友借錢，可唔可以挽救間公司，所以盡量 8月份全職（員工）嘅精都出咗先，都盡量去救，但都係無辦法，但連鎖反應令到我哋冇辦法做生意。依家都努力緊，希望搵到新投資者入嚟，可唔可以再開返。 Crostini創辦人黃光輝

Crostini昨在社交平台宣布，全線結業15間分店。（圖片來源：Crostini）

黃：有計劃結業就不會放機器

對於有苦主質疑為何明知會結業仍在9月初推出餅卡，黃光輝重申，自己原本從未想過結業，為了挽救公司，自己早前更私下向朋友借8000萬投放給公司營運，「我們一直放錢下去，一直經營希望他好轉，但做到現在真的很困難，真的借到不可以再借錢放入去。」

他又提早發放了全職員工8月薪金，「如果一早計劃結業，就不會將機器仍放在那裡。」他重申，結業是迫不得已的選擇，「（做決定後）自己都瞓唔到覺，覺得對唔住顧客和同事。」

據網站時光機顯示，Crostini網頁在4月6日仍顯示有15間的分店。現時Crostini網頁已無法瀏覽其分店地址。（圖片來源：Crostini）

他亦指，現時仍努力找新的投資者注資公司，希望可以籌集到資金重新營運，「我們不是真係想走。」至於顧客購入的餅卡及員工9月份的薪金，則能交由清盤官去處理。