渣打馬拉松｜消息：延期至明年2月12日舉辦　參賽人數未定

原定11月20日舉行的的渣打香港馬拉松2022，香港田徑總會上周五（16日）宣布取消。港府連日來指不解田總決定，並多次重申會配合，並表示維園明年2月亦有檔期。今日（20日）有消息指，渣馬將延期至明年2月12日舉行，不過參賽人數未定，據了解，田徑總會稍後將公布延期決定。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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田總上周五表示，因未收到批准舉行的通知，距離賽事只餘兩個月時間，在別無選擇的情況下取消今年賽事。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在田總公布取消渣馬當日見記者時指，對消息感突然，並稱會叫同事了解情況及提供協助，強調收到有關申請後：「這段時間也很努力處理批准。」

其後體育專員楊德強昨日（19日）於電台訪問中指，田總之前曾考慮改期明年2月舉行，維園屆時亦有檔期，但後來田總決定不延期，直接取消。他又稱會繼續與田總探討不同方向，強調政府會因應疫情、參賽人數及賽道等配合。

行政長官李家超今日於行政會議前見記者，亦指政府立場清晰，希望盡量方便運動賽事及會議盛事，對於主辦單位在雙方探討期間，在未等到政府最後答覆前便作出決定感到失望。他又指體育專員正與主辦單位商討，希望有空間可能會再安排新日期。

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