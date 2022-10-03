余德丞遭農塲餐廳東主追討逾1400元　官指濫用司法程序　駁回申索

撰文：劉安琪
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前 TVB 藝人余德丞早前與兩名YouTuber 在深水圳農塲餐廳拍攝試食片，批評餐廳食物難食。餐廳東主陳興濤其後入稟小額錢債審裁處，向余德丞追討店鋪租金及電費共1,446元。案件今（3日）提訊，余未有出庭應訊，暫委審裁官李英瑜指涉案申索無聊及濫用司法程序，余與申索方屬食客和店主的關係，余當日未有掩飾其拍攝行為，亦沒有證據顯示余所言虛假，故申索無聊及濫用司法程序，未有申索基礎，本案在證據及法律上都毫無勝算，終駁回申索方申請。

本案申索人為陳興濤，被告為余德丞。申索書指，余德丞在2022年5月29日未經陳同意，盜用了陳的私人地方進行商業性用途的拍攝，故向余索償當日拍攝的租金連電費共1,466元。

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審裁官同意本案屬濫用司法程序

李官引述申索書說法，陳指被告等3名主持當日在未通知其的情況下，到餐廳進行商業性牟利拍攝，屬欺詐行為。陳另指被告以言論奚落、侮辱餐廳，本欲申索3000萬的損害商譽賠償，但現折衷至1466元的租金及電費申索。至於被告的抗辯書則指申索無聊，內容含糊不清，且當日員工知道他們正在拍攝，故不屬欺詐。

李官同意被告所指，本案申索無聊及濫用司法程序。被告與陳只是食客和店主的關係，陳並無申索基礎，從涉案片段亦可見被告從未有掩飾其拍片行為，不能構成欺詐，申索人說法並無依據。此外，餐廳員工當日未有阻止拍攝，被告行為未造成租金水電損害，亦無證據顯示其擁有片段或用以牟利。

至於陳指被告侮辱、誹謗其餐廳，李官指小額對此並無管轄權。而被告在片段亦只是表達個人意見，非蓄意、設法對申索人造成損害，亦無證據顯示其言詞有假，李官因而認為陳沒有法律依據，指控被告有收取額外費用並造成陳的租金損失。

東主表明上訴 指余的說法無家教

李官最後自言明白，陳在疫情期間有餐廳經營困難，聽到網上的評價可能會感到不是味兒。但李官認為申索方在法律、證據上都毫無勝算，故駁回其申請。

陳之後在庭外明言將上訴，指自己經營餐廳逾30年，不論評價好壞都會誠心接納，直斥余德丞「呃咗幾十萬人」，又批評余的抗辯書說法「無家教」。陳又指，涉案片段一經上傳後，其餐廳的生意減少逾一半，但余等3人卻沒有承認錯誤。

案件編號：SCTC14132/2022

小額錢債審裁處
法庭
余德丞